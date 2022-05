Questo pomeriggio poco dopo le 16 i vigili del fuoco sono intervenuti a Ravarino in via Giambi per l’incendio di alcune auto sotto una tettoia.

L’intervento degli uomini del 115 ha evitato che le fiamme si propagassero all’abitazione. Ingenti i danni, ma fortunatamente non ci sono feriti.

Al momento si propende per cause accidentali.