Incendio ha interessato alle prime ore di questa mattina un appartamento adibito a bed and breakfast sito in via Leonardo da Vinci 4 a Reggio Emilia. Cinque ospiti sono stati portati in ospedale per intossicazione da fumo in media gravità.

I vigili del fuoco si sono recati sul posto con quattro squadre poco prima delle 5 per terminare il lavoro di spegnimento intorno alle 8. L’appartamento è stato dichiarato non fruibile. Ancora da accertare le cause del rogo.