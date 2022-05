Passa il Giro d’Italia: chiusure programmate su Tangenziale di Bologna e Ramo Verde

Sulla Tangenziale di Bologna e sul Ramo Verde della Tangenziale (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire il passaggio dell’undicesima tappa dell’edizione 105 del “Giro d’Italia” – che si svolgerà mercoledì 18 maggio – sarà necessario chiudere i seguenti svincoli, dalle 12:00 alle 16:00 e, comunque, fino al termine del Giro:

Sulla Tangenziale di Bologna:

-chiusura dello svincolo 2 “Borgo Panigale”, in uscita per chi proviene da Casalecchio/A1 Milano-Napoli e da San Lazzaro / A14 Bologna-Taranto;

-chiusura dello svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale immette sulla SS9 Via Emilia verso Bologna;

-chiusura dello svincolo che dal Ramo Verde (con provenienza Tangenziale di Bologna) immette sulla SS9 Via Emilia, verso Bologna.

Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna): chiusura dello svincolo di San Giovanni in Persiceto, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 4 “Triumvirato” o lo svincolo 2 “Nuova Bazzanese”, sulla Tangenziale di Bologna.