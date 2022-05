Baiso, galleria Casa Poggioli a senso unico alternato

La Provincia di Reggio Emilia informa che domani mattina, giovedì 19 maggio, nella galleria Casa Poggioli sulla Sp 486R in comune di Baiso, sarà istituito un senso unico alternato con limite di velocità a 30 km/h per consentire l’esecuzione in sicurezza di un’ispezione propedeutica alla progettazione di un intervento di manutenzione straordinaria del manufatto. I provvedimenti saranno adottati, indicativamente per la durata di 30-40 minuti, tra le 9 e le 11.30.