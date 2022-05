Hera, lavori di rinnovo della rete idrica di Calderara di Reno

Nell’ambito dei lavori avviati da Hera per il potenziamento del servizio idrico ai territori di Calderara di Reno, Sala Bolognese, Castello d’Argile, Argelato, San Giorgio di Piano, Pieve di Cento, San Pietro in Casale e Galliera, venerdì 20 maggio è previsto un intervento per il collegamento di una nuova tubazione ad una già esistente che serve una parte dei comuni di Sala Bolognese e Castello d’Argile.

Tali lavori, che saranno realizzati in via Prati a Calderara di Reno, avranno inizio alle ore 9 per concludersi alle ore 15.30 della stessa giornata e per effettuarli sarà necessario interrompere la fornitura idrica lungo la via, nel tratto che coinvolge i comuni di Calderara di Reno e Sala Bolognese. Si verificherà anche un calo di pressione nelle reti idriche del comune di Sala Bolognese, comprese le località di Padulle, Bagno di Piano e zone limitrofe, con disservizi in particolare dal 2° piano in su degli edifici, e in quelle del comune di Castello D’Argile, in questo caso limitato ai piani più alti delle abitazioni (oltre il secondo).

Hera assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori e invita in particolare i cittadini che abitano ai piani alti a rifornirsi di acqua per le necessità primarie.

Al ripristino del servizio, potranno verificarsi alcune irregolarità temporanee nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico. Si consiglia di lasciare scorrere l’acqua per qualche istante.

Verrà inviato un sms sull’intervento ai clienti che hanno aderito al servizio gratuito di avviso via sms per le interruzioni idriche programmate, come in questo caso. Per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, si può accedere al sito https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/avviso-di-interruzione-servizio.

Per informazioni è sempre a disposizione 24 ore su 24 il numero di Pronto Intervento Hera per le reti idriche 800.713.900 a cui i cittadini possono segnalare guasti e rotture.

Prosegue il rinnovo della rete che alimenta una popolazione di circa 50 mila abitanti

L’intervento del 20 maggio rientra nel piano complessivo di potenziamento in corso a beneficio di una popolazione di circa 50mila abitanti suddivisa in otto comuni e consiste nella realizzazione di un nuovo tratto di acquedotto lungo complessivamente 1.000 metri a Calderara di Reno, per sostituire l’attuale tubazione, incrementando così l’efficienza dell’intero sistema e l’affidabilità delle reti a garanzia della continuità del servizio. Questo intervento renderà anche più semplice in futuro effettuare gli interventi di manutenzione, evitando impatti pesanti alla viabilità, con i conseguenti disagi.