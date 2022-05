Passa la Parola, sabato 21 maggio l’autore Gek Tessaro a Castelnuovo Rangone

Archiviato il fine settimana di Modena, che ha visto la città riempirsi di appuntamenti con importanti autori e illustratori provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, sabato 21 maggio torna Passa la Parola, Festival della Lettura per Ragazzi organizzato dalla libreria indipendente per ragazzi Castello di Carta di Vignola e dal comitato di Modena del Csi, Centro Sportivo Italiano.

Sede della quinta tappa è Castelnuovo Rangone: alle ore 17 presso il Cinema Teatro Ariston di via Roma interverrà Gek Tessaro con il suo spettacolo ‘Il circo delle nuvole’. Gek Tessaro è un autore poliedrico, si muove tra letteratura per l’infanzia, illustrazione e teatro. Dal suo interesse per “il disegnare parlato, il disegno che racconta” nasce “il teatro disegnato”. Sfruttando le impensabili doti della lavagna luminosa, con una tecnica originalissima, dà vita a narrazioni tratte dai suoi testi. La sua capacità di osservazione e di sintesi si riversa in performance teatrali coinvolgenti ed efficaci. Alcuni riconoscimenti: 2019 – Premio Nazionale di letteratura per l’infanzia Sardegna – Albino Bernardini per Libero zoo, Lapis Edizioni 2018 – Premio Procida – Il mondo salvato dai ragazzini per l’albo Il circo delle nuvole Lapis Edizioni 2017 – Premio Luigi Malerba per l’albo illustrato Dimodochè Lapis Edizioni.

“Passa La Parola 10…20,30” è il motto. C’è il numero 10, che rappresenta il primo decennio del Festival e i dieci comuni coinvolti nell’edizione 2022. Poi un 20 e un 30, vicini tra loro: promuovere gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU attraverso il libro e la lettura è l’intento della direzione artistica del Festival condivisa con i propri partner.

La missione è quella di stimolare i più giovani ad un impegno civile attivo, facendosi promotori di valori, magari proprio a cominciare dalla lettura che diventa strumento di cultura e conoscenza.

“Salviamo il Pianeta con un libro” è invece l’iniziativa che accompagnerà Passa La Parola. Ognuno potrà scegliere il titolo di un libro che nel proprio percorso di vita ha un avuto un significato importante, attraverso due modalità: compilando la cartolina in una delle tappe del festival oppure entrando nella sezione Vota libro di www.passalaparola.it, il sito ufficiale dell’evento.

Il Cinema Teatro Ariston è a Castelnuovo Rangone in via Roma, 6/B. Sono invitati in particolare tutti i bambini e le bambine, le loro famiglie, gli appassionati di letteratura per ragazzi e gli amanti dell’illustrazione. L’evento, introdotto da Sara Tarabusi, è gratuito, come tutti gli appuntamenti del Festival.

‘Il circo delle nuvole’ nell’ambito di Passa la Parola è organizzato con il contributo del Comune di Castelnuovo Rangone e in collaborazione con la Biblioteca comunale di Castelnuovo Rangone.

Sofia Baldazzini, Assessora per il Comune di Castelnuovo Rangone con deleghe a Cultura, Volontariato, Politiche Scolastiche ed Educative, Turismo e promozione del Territorio: “La narrativa per l’infanzia e per l’adolescenza parla alle generazioni future, è una porta d’accesso privilegiata al pensiero dei più giovani. Per questo è fondamentale che si occupi di temi cruciali per il nostro pianeta, dallo sviluppo sostenibile alla cura dell’ambiente: i racconti e le storie sono uno strumento potentissimo per trasmettere valori e formare una coscienza civile, primo passo per costruire un domani migliore”.

La decima edizione di Passa la Parola è organizzata da CSI Modena e dalla libreria per ragazzi Castello di Carta di Vignola, con il contributo dei comuni di Modena, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Formigine, Pavullo nel Frignano, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, con la collaborazione delle biblioteche del territorio, con il patrocinio della regione Emilia-Romagna e con il sostegno di Conad, Bper Banca, Lapam, Medica Plus, Institut Français Italia, Flanders Literature, Sinnos Editrice e Logos Edizioni.