Capitan Magnanelli dà l’addio al calcio giocato

Dopo 520 partite in maglia neroverde nel corso di 17 stagioni sportive con un percorso che lo ha portato insieme al Sassuolo dal campionato di Serie C2 all’Europa League, il capitano Francesco Magnanelli ha deciso di dare l’addio al calcio giocato. Domenica contro il Milan sarà infatti la sua ultima partita da calciatore del Sassuolo e in carriera.

Per celebrare e rendere onore a questa fantastica e leggendaria avventura in Neroverde sono in programma le seguenti iniziative fa sapere la società sportiva: sabato 21 maggio una conferenza stampa di saluto e domenica 22 maggio, in occasione di Sassuolo-Milan, a fine riscaldamento, il saluto dal campo a tutti i tifosi neroverdi e agli sportivi presenti.

Nel corso dell’estate (data da definire) sarà poi organizzato il “ Magnanelli Day ”, un evento allo stadio Ricci al quale potranno partecipare tutti i tifosi neroverdi. Ulteriori dettagli saranno comunicati in seguito.

(www.sassuolocalcio.it)