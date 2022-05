L’istituto Comprensivo da vinci di Bologna finalista ai Comix Games

Sono campioni di giochi di parole, esperti in metrica e rime. Sono gli studenti dell’Istituto Comprensivo Da Vinci di Bologna che si sono aggiudicati un posto alla finalissima dei Comix Games, il concorso nazionale di ludolinguistica organizzato da Comix (Franco Cosimo Panini Editore) in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino e Repubblica@Scuola con la partecipazione di Museo Egizio, Mondadori Bper Banca e MarinoBus. Lunedì 23 maggio al Lingotto gli studenti bolognesi cercheranno di aggiudicarsi il titolo di campioni nazionali dei Comix Games 2022 strappandolo alle altre squadre finaliste provenienti da tutta Italia.

Da ottobre 2021 ad aprile 2022 si sono cimentati on line in tautogrammi e lipogrammi inviando migliaia di contributi e sfidando coetanei di tutta Italia. Fra tutti i partecipanti ai Comix Games, una giuria di esperti ha selezionato i migliori che, sbaragliando la concorrenza, si sono conquistati un posto in finale. Lunedì 23 maggio a partire dalle ore 13.45, nella Sala Rossa del Pad 1, al Salone Internazionale del Libro di Torino si svolgerà l’atto conclusivo della maratona linguistica: una grande festa che riunirà al Lingotto gli studenti d’Italia da Nord a Sud e a cui parteciperanno anche i giovani campioni dell’Istituto Comprensivo Da Vinci di Bologna

Per aggiudicarsi il titolo nazionale dei Comix Games i ragazzi di Bologna dovranno sconfiggere a suon tautogrammi, acrostici e rap di classe a tema Cuori Selvaggi (tema del Salone 2022) le altre squadre in gara. Gli studenti dell’Istituto Comprensivo Da Vinci dovranno vedersela con i ragazzi delle Scuole Medie Alfieri di Spinetta Marengo (AL), Verga di Milano, Marmocchi di Poggibonsi (SI) e Manzoni di Cisternino (BR) oltre che con quelli degli Istituti Compresivi Moscati di Pontecagnano Faiano (SA) e Orte di Orte (VT). Per la sezione scuole superiori parteciperanno alla finale il Liceo Classico Capece di Maglie (LE), i Licei Scientifici Enriques di Livorno, Ferraris di Torino, Amaldi di Novi Ligure (AL) e gli Istituti Superiori Fermi di Policoro (MT), Duni-Levi di Matera e de’ Liguori di Sant’Agata dei Goti (BN). In giuria siederanno Federico Pace, giornalista di Repubblica, Teresa Panini di Franco Cosimo Panini Editore, Franco Barbolini, coordinatore editoriale di Comix e lo scrittore Marco Magnone.