Bologna: Palazzo Re Enzo evacuato per un incendio. Nessun ferito

Intorno alle 13:00 un incendio, pare provocato da un corto circuito elettrico, ha interessato il primo piano di Palazzo Re Enzo in piazza Maggiore a Bologna dove era in corso lo StartUp Day di Unibo.

Ed è proprio l’Ateneo a comunicare che “si sono concluse in maniera ordinata e tranquilla, grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’ordine, le operazioni di evacuazione a seguito dell’incendio che si è sviluppato a Palazzo Re Enzo, dove oggi era in corso la manifestazione. Non si registrano danni né feriti. Gli eventi in programma nel pomeriggio sono stati annullati e verranno riprogrammati”.