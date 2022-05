F1 – Gp Spagna: pole di Leclerc davanti a Verstappen. Sainz parte terzo

Charles Leclerc ottiene la pole position del Gran Premio di Spagna di Formula 1. Il pilota monegasco della Ferrari fa segnare il miglior tempo sul Circuit de Catalunya in 1’18″750, davanti al rivale della Red Bull Max Verstappen (+0″323) e il compagno di box Carlos Sainz (+0″416).

In seconda fila, al fianco dello spagnolo della Rossa, ci sarà George Russell (Mercedes), in terza invece Sergio Perez (Red Bull) e Lewis Hamilton (Mercedes). Settima posizione in qualifica per l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas, quinta fila col decimo tempo per Mick Schumacher (Haas). Brutta eliminazione per Sebastian Vettel (Aston Martin) e Fernando Alonso (Alpine) in Q1: partiranno sedicesimo e diciassettesimo.

Le qualifiche Ferrari:

Temperature: 34 aria, 46 asfalto

Q1. Charles Leclerc e Carlos Sainz aspettano qualche minuto prima di scendere in pista. I due vanno con gomme Soft e centrano rispettivamente 1’19”861 e 1’19”892, tempi sufficienti a passare il turno.

Q2. Anche nella seconda fase le due Ferrari aspettano qualche minuto prima di uscire dal box. Vanno in pista con gomme Soft usate: Leclerc ottiene 1’19”969, Carlos 1’20”386. Il monegasco resta in garage, mentre Carlos esce di nuovo e ottiene il secondo tempo in 1’19”453.

Q3. Charles e Carlos scendono in pista con gomme Soft nuove. Lo spagnolo ottiene 1’19”423, mentre Charles finisce in testacoda e rientra ai box per cambiare gomme e montare nuove Soft, così come il compagno di squadra. Charles non perde la concentrazione e passa sul traguardo in 1’18”750, unico sotto l’1’19”. Carlos si migliora in 1’19”166 e domani scatterà terzo. Per il monegasco è la pole numero 13, per la Ferrari la numero 234.