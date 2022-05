Scandiano: Confcommercio e Associazione nazionale Carabinieri insieme per gli orfani dei militari dell’arma

Questa mattina, presso la sede Confcommercio di Scandiano, il presidente Ciro Di Girolamo e il vicepresidente Fabio Ferrari dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Scandiano hanno consegnato al presidente Davide Massarini e al responsabile Stefano Diotallevi della Delegazione Confcommercio di Scandiano le copie acquistate a scopo benefico del libro La Benemerita: i Carabinieri a Scandiano, Casalgrande e Viano.

Sotto lo slogan “Legalità, ci piace!”, infatti, prosegue l’impegno di Confcommercio-Imprese per l’Italia per la diffusione della cultura della legalità e l’esercizio della memoria condivisa; per il contrasto alla criminalità come prerequisito per un contesto sociale ed economico nel quale imprese e cittadini possano sviluppare appieno le proprie potenzialità; per l’analisi e lo studio dei fenomeni illegali e degli strumenti di prevenzione e di sostegno delle vittime; per l’attività di informazione e sensibilizzazione. Nel solco di questo impegno lo scorso luglio a Roma, nella sede del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale Teo Luzi e il Presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia, Carlo Sangalli, hanno sottoscritto un protocollo di intesa per la reciproca collaborazione nello sviluppo della cultura della legalità e della sicurezza. In continuità con queste importanti iniziative nazionali, la Delegazione Confcommercio di Scandiano ha deciso di acquistare delle copie del libro La Benemerita: i Carabinieri a Scandiano, Casalgrande e Viano dedicato alla storia dell’Arma dei Carabinieri in territorio reggiano, scritto da Marco Capriglio e Marco Montipò, del quale l’intero ricavato sarà devoluto all’Opera Nazionale di Assistenza per gli orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri (ONAOMAC), ente morale che si propone di assistere, fino al conseguimento della laurea, gli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri di qualsiasi grado.

«Ringraziamo il presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Scandiano, Ciro Di Girolamo, e la sua squadra -ha detto Davide Massarini- perché con questa iniziativa ci danno modo di poter dare seguito capillare a “Legalità, ci piace!”».