Inaugurazione della nuova scuola primaria Don Milani di Manzolino

Tanti bambini e tante famiglie hanno partecipato, questa mattina, all’inaugurazione ufficiale della nuova scuola primaria Don Milani di Manzolino, in occasione del decennale del Sisma Duemila Dodici. Un appuntamento importante per tutta la Comunità di Città di Castelfranco

Emilia, previsto in precedenza a gennaio, quando sono tornati tra i banchi i bambini.

All’inaugurazione, patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna, hanno partecipato il sindaco Giovanni Gargano, l’assessore alla scuola Rita Barbieri, il Dirigente Scolastico dell’I.C. “G. Marconi”, Vilma Baracca e il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta della Regione Emilia-Romagna, Davide Baruffi.

“Al decimo anno dal terremoto 2012 – dice il sindaco Giovanni Gargano – il benvenuto a scuola è un benvenuto al futuro. Abbiamo fatto questo investimento, importante non tanto economicamente parlando, ma perché si stratta della restituzione alla comunità di un elemento fondamentale affinché i nostri bambini possano imparare a sognare, ma soprattutto possano imparare attraverso la quotidianità delle scuole a superare gli ostacoli che la vita pone davanti ad ognuno di noi. Con questo tipo di inaugurazione e in questo tipo di contesto – conclude il sindaco – abbiamo voluto creare il significato reale e dimostrare che questo è possibile farlo anche a distanza di poco tempo davanti alla situazione catastrofica che avvenne dieci anni fa nei nostri territori”.

Dopo aver concluso la parte istituzionale c’è stato il taglio del nastro ufficiale e subito dopo un momento di gioco e festa insieme a tutti i bambini e le loro famiglie.

Chiare le parole del sottosegretario Davide Baruffi: “Abbiamo restituito alla comunità del territorio, investito dal terremoto del 2012, 570 scuole e non abbiamo perso neanche un giorno di scuola – spiega Baruffi – . Oggi abbiamo edifici più sicuri, più moderni, più sostenibili e soprattutto un grande progetto dentro queste scuole per far crescere i nostri figli. Dopo dieci anni poter dire che le scuole di questo territorio tornano ad essere un fattore di crescita e sviluppo per le nostre comunità – conclude il sottosegretario – sia uno dei segni più concreti e tangibili dell’investimento che abbiamo fatto e credo che il

riconoscimento del presiedente abbia avuto al centro proprio questo”.

I lavori di ripristino e miglioramento sismico sull’edificio scolastico della scuola primaria Don Milani sono conseguenti ai danni intervenuti per gli eventi sismici del maggio del 2012. L’intervento ha avuto un costo complessivo di 1.890.000 euro ed è stato finanziato per 1.000.000 di euro con risorse comunali e per 890.000 euro con risorse del Piano delle Opere Pubbliche dell’Agenzia per la Ricostruzione della Regione Emilia-Romagna.

La ristrutturazione della Scuola Don Milani ha riguardato la messa in sicurezza con miglioramento sismico di tutto il vecchio edificio e il parziale ripristino di alcuni impianti dell’ampliamento e della mensa, realizzati già nel 2009. In particolare sono stati demoliti e rifatti tutti i solai, ricostruiti con strutture in acciaio, ed è stata completamente rifatta la copertura, con una struttura in legno lamellare.

I lavori hanno previsto anche la realizzazione di un cappotto esterno e la posa di nuovi infissi esterni; le finestre delle aule sono state dotate di frangi sole elettrici per l’oscuramento. Sono stati completamente rifatti gli impianti, in particolare l’impianto di riscaldamento è stato realizzato con pannelli radianti a pavimento. Sia per l’impianto di riscaldamento che per la produzione dell’acqua calda sanitaria sono state installate pompe di calore elettriche, nella scuola come nella palestra non vi è più l’ingresso di gas.

L’edificio, inoltre, è stato dotato di impianto fotovoltaico ed è interamente coperto da rete Wi-Fi, ogni aula è stata dotata di schermo interattivo con collegamento Wi-Fi alla rete internet.

Sono stati realizzati anche numerosi interventi anche all’interno dell’edificio: sostituite tutte le porte delle aule, ampliate sulla base delle moderne normative di sicurezza con apertura a spinta, tutte le aule, inoltre, sono dotate di contro soffitti ad assorbimento acustico.

L’area cortiliva esterna è stata dotata di una nuova pavimentazione, con giochi disegnati a terra, due ingressi carrabili e due pedonali e gli ingressi dell’edificio sono coperti da due porticati in legno lamellare.