Incendio nel capannone di un’azienda agricola a Bibbiano

Intorno alle 4.00 di oggi, i carabinieri della stazione di Bibbiano unitamente ai vigili del fuoco sono intervenuti in via Montenero a Bibbiano dove, per cause ancora a vaglio, si è sviluppato un incendio in un capannone adibito a deposito di attrezzi e macchinari agricoli. Le fiamme, stando ai primi accertamenti, si sono sviluppate all’interno di un deposito di legname per poi espandersi al capannone, danneggiando alcuni mezzi aziendali e un’auto d’epoca. Nessuno rimaneva ferito. Sulle cause sono in corso gli accertamenti.