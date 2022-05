Nuoto: i Modenesi aprono da protagonisti il circuito SwimTheIsland

Proseguono i risultati positivi degli atleti master modenesi nelle gare di nuoto in acque libere. Lo scorso weekend si è tenuta a San Teodoro (SS) la prima tappa del circuito SwimTheIsland, la cui organizzazione vanta gli eventi più partecipati in acque libere.

Il fitto programma di eventi prevedeva per sabato una gara a coppie. Il team event, gara disputata sulla distanza 800 metri, è stata vinta da Stefano Cappelli e Andrea Vian (Sea Sub Modena) che hanno trovato sul podio al terzo posto assoluto Jessica Foroni e Alessandra Novani (Sea Sub).

Sempre sabato si è svolta la gara individuale sul miglio marino, prova in cui Anna Ismail (Sea Sub) si è piazzata 2^ nella categoria Senior.

Domenica dedicata invece alle gare più lunghe iniziate al mattino con una 3,2 km prova in cui Jessica Foroni è 2^ nella categoria M2.

Ma è la long distance di 6 km a regalare i risultati migliori: Alessandra Novani vince la competizione femminile, mentre Jessica Foroni (di nuovo al via) ottiene il 5° posto e Anna Ismail primeggia tra le Senior. Giù dal podio gli uomini con Davide Bergonzini (Stella Azzurra) 5° e Stefano Cappelli 6°.

Prossima tappa del circuito sarà Sirmione a metà giugno.