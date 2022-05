Provincia, con Olomouc ripartono i gemellaggi

Dopo lo stop forzato a causa della pandemia, ripartono i gemellaggi della Provincia di Reggio Emilia. Questa mattina una nutrita delegazione della Regione di Olomouc, formata da diverse figure che lavorano nei servizi sociali, ospedali e municipalità dell’area situata nella parte orientale della Repubblica Ceca a circa 250 km di distanza dalla capitale Praga, è stata ospite della Provincia di Reggio Emilia, con la quale è legata da un gemellaggio dal 1964.

Al centro della missione, che terminerà il 26 maggio ed è organizzata dalla Provincia in collaborazione con la Fondazione E35, un confronto sul sistema dei servizi sociali e sociosanitari ed i servizi per le demenze. Anche per questo, l’incontro a Palazzo Allende è stato allargato alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria (Ctss), che è presieduta proprio dal presidente Zanni: dopo un saluto iniziale di Fausto Torelli, sindaco di Montecchio e membro dell’Ufficio di presidenza della Ctss, la delegazione ceca si è confrontata con Nicoletta Natalini, direttore sanitario dell’Azienda Usl Irccs di Reggio Emilia, con Maria Grazia Simonelli, responsabile dell’Ufficio di piano e Servizio sociale dell’Unione Appennino Reggiano, e con la direttrice del Distretto di Correggio e del Programma anziani e fragilità dell’Azienda Usl di Reggio Emilia, Morena Pellati.

Nel pomeriggio la delegazione – guidata da Ivo Slavotínek, primo vice governatore per gli Affari sociali e degli anziani della Regione di Olomouc – si è spostata in Comune per la presentazione del progetto sperimentale di assistenza domiciliare “Ci vediamo da te” per poi dividersi in due gruppi: il primo diretto all’arcispedale Santa Maria Nuova per la presentazione del Centro di neuropsicologia e una visita al reparto di Medicina nucleare, il secondo ad Albinea per incontrare l’équipe Centro disturbi cognitivi e demenze.

Domani sono previste altre attività a Bagnolo in Piano e Quattro Castella, per chiudere mercoledì con la trasferta nella sede della Regione, in Commissione sanità, per la presentazione del Piano attuativo regionale per la popolazione anziana, Progetto regionale demenze e PDTA (Percorso diagnostico-terapeutico regionale) per la demenza.

La Regione di Olomouc è il secondo più grande insediamento urbano dopo Praga e, grazie alla sua posizione geografica, è un importante nodo stradale e ferroviario. Dal 1964, quando vennde siglato il gemellaggio con la Provincia di Reggio Emilia, sono stati numerosi i rapporti di cooperazione e di partenariato attraverso i quali sono stati approfonditi, attraverso l’ospitalità di delegazioni tecniche e lo scambio continuo di informazioni, tematiche di interesse dei due enti come turismo, economia, immigrazione, sanità e servizi sociali, pianificazione territoriale e politiche istituzionali. Grande rilievo hanno avuto anche gli eventi di carattere culturale che hanno permesso approfondire la storia, le tradizioni, gli usi e i costumi dei due territori: dalle mostre degli artisti cechi a Palazzo Magnani e degli artisti reggiani ad Olomouc, agli spettacoli musicali a Correggio e di danza presso il Teatro di Olomouc.

Gli scambi più recenti tra i due enti risalgono al 2018, quando una delegazione sportiva (rugby e atletica), guidata da rappresentanti della Regione di Olomouc, si è recata a Reggio Emilia per partecipare alla sesta edizione dei Giochi Internazionali del Tricolore.

Una interessante articolo sulle origini del gemellaggio, raccontate attraverso lo scambio epistolare tra Gianetto Patacini (vicepresidente della Provincia dal 1960 al 1969) e alcuni dirigenti politici e uomini di cultura del distretto di Olomouc, si può trovare sul sito di Istoreco con il titolo “Ora, che nelle strade di Praga risuonano gli spari…”.