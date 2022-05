Marco Ligabue assieme ad Andrea Barbi presenta “Salutami tuo fratello” in piazza S.Agata Bolognese

Marco Ligabue assieme ad Andrea Barbi presenta “Salutami tuo fratello” in piazza S.Agata...

Giovedì 26 maggio alle ore 21 in Piazza dei Martiri a S.Agata Bolognese, Marco Ligabue presenterà con Andrea Barbi “Salutami tuo fratello”, una formula innovativa e divertente sviluppata dai due per ripercorrere tutte le fasi della sua storia di Marco in un racconto intimo e sincero tra vita privata, ricordi illuminanti, aneddoti ironici e tanto rock’n’roll.

Pagine intrise di calore e autenticità, dall’inconfondibile sapore emiliano, che scorrono via veloci lasciando il sorriso sulle labbra e la voglia, come accade per i bei libri, di conoscere e diventare amici del loro autore. E proprio grazie alle domande argute dell’istrionico conduttore televisivo Andrea Barbi, scopriremo nuovi retroscena.

Tra risate, musiche e chiacchiere, con Andrea e Marco si potranno rivivere alcune delle trentatré cronache che caratterizzano il libro “Salutami tuo fratello” edito da Pendragon.