Trenitalia Tper, Bologna: porte aperte al deposito dei treni Rock e Pop

Dove vanno i treni dopo che tutti i passeggeri sono scesi? A cosa serve il pantografo? Che cos’è l’imperiale? Che effetto fa camminare sotto un treno?

Sono solo alcune delle domande alle quali i tecnici di Trenitalia Tper risponderanno, sabato 28 maggio, in occasione della giornata di Porte Aperte all’Impianto di Manutenzione dei treni Rock e Pop di Bologna.

Dopo il successo delle passate edizioni, l’Impianto Manutenzione di Bologna riapre le porte ai cittadini per un viaggio insolito e affascinante in un mondo poco conosciuto.

Tre visite guidate gratuite dietro le quinte – alle 9.00, 11.30 e 14.00 – per vedere da vicino dove e come si svolgono le attività di manutenzione della flotta dei treni regionali più giovane d’Italia.

Un’occasione per scoprire un mondo in cui storia e futuro si intrecciano in ambienti riconvertiti – nel rispetto dell’architettura originale – per garantire maggiore sostenibilità delle lavorazioni e ospitare le più moderne tecnologie.

Un viaggio che sarà anche nel tempo, perché accanto ai treni di ultima generazione ci sarà la locomotiva elettrica E626 – 001 datata 1929, l’anno della completa attivazione del deposito.

L’appuntamento è in via del Lazzaretto 16 a Bologna.

Ogni visita durerà circa un’ora e mezzo.

Necessaria la prenotazione telefonando al numero 840 151 152* da lunedì a venerdì dalle 9.30 -12.30 e dalle 14.00 – 16.00

(* Il costo da rete mobile dipende dal contratto con il proprio gestore; costo scatto euro 0,06, iva esclusa)