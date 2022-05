Bologna: la Polizia di Stato in occasione del 25 maggio, giornata internazionale dei minori scomparsi

Bologna: la Polizia di Stato in occasione del 25 maggio, giornata internazionale...

Oggi ricorre la giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi. Questa mattina il personale dell’Ufficio Minori della Divisione Anticrimine della Questura di Bologna e del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni si è recato presso l’istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”, dove gli operatori di Polizia hanno incontrato gli allievi.

Durante l’incontro sono stati affrontati temi importanti legati ai fenomeni del bullismo, cyberbullismo ed i pericoli del web. Nell’occasione sono stati, inoltre, mostrati degli opuscoli realizzati dalla Polizia di Stato, contenenti tutte le indicazioni utili, per segnalare abusi o formulare richieste di aiuto alle Forze di Polizia.

In tale contesto risultano sempre importanti i numeri e i contatti di emergenza dedicati, oltre all’App YOUPOL che consente di mettersi in contatto tramite chat con la Polizia di Stato al fine di segnalare, anche in modalità anonima, episodi di violenza, spaccio o bullismo.