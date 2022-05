Hockey Scandiano: l’Under 15 impegnata nelle finali di Coppa Italia a Correggio

Primo appuntameno dei quattro in programma nel giro di tre settimane per le squadre giovanili del settore giovanile del Roller Hockey Scandiano.

In pista da venerdì pomeriggio sul parquet del PalaPietri di Correggio, la formazione Under 15 allenati da Adriano Vaccari. Una squadra giovanissima che faranno parte anche delle finali nazionali Under 13 di Campionato tra una settimana a Seregno.

La loro prima esperienza sarà in Coppa Italia a Correggio dove affronteranno venerdì alle ore 13:15 il Trissino ed alle 18:15 il Sarzana, gare del girone B. Due gare ravvicinate che decideranno le due migliori del girone che andranno poi a giocare sabato pomeriggio le semifinali e quindi domenica le finali, dove si affronteranno le vincenti e le perdenti delle due semifinali. L’anno scorso il terzo posto in Coppa Italia Under 13 per il gruppo ora in Under 15, allenato da Adriano Vaccari. Riccardo Busani è stato il giocatore più prolifico grazie ai suoi 18 gol in cinque gare, Ranati con 6 e Montanari con 3. Tre le sconfitte in campionato e 9 punti conquistati nel girone, dietro al Correggio, che giocherà per il Campionato e sull’Amatori Modena.

“E’ una formazione formata da quattro atleti di categoria e l’Under 13 che sarà impegnata settimana prossima a Seregno. E’ sempre difficile fare un pronostico ma il nostro obiettivo è continuare a crescere e magari qualificarci per le semifinali. Un campionato emiliano breve, dove il livello di gioco è stato piuttosto buono nelle partite contro il Correggio. Stiamo facendo un lavoro guardando al futuro, anche perchè l’anno prossimo avremo lo stesso gruppo nella stessa categoria”.

Giovedì 2 giugno sarà la volta delle Finali di Campionato Italiano Under 13 a Seregno, inserito nel girone A, insieme ai padroni di casa, Trissino e Sandrigo, mentre la squadra Under 17 di Daniele Uva sarà impegnata nelle finali di Coppa Italia a Follonica, sorteggiata nel girone B contro Cornedo vicentino e Trissino. Anche in questo caso, dopo la qualificazione solo due squadre passeranno in Semifinale.

La lunga parentesi delle finali nazionali si concluderà nella settimana successiva, dal 9 al 12 giugno, quando nella nostra arena del PalaRegnani si terrà la rassegna Under 19. Nel girone A ci saranno Scandiano, Monza, Castiglione e Valdagno mentre nel girone B, Sarzana, Trissino, Breganze e Giovinazzo.

CALENDARIO PARTITE, FINALI DI COPPA ITALIA

U15 Girone B – Venerdì 27/05/22 – 13:15 – GSH Trissino x R.H. Scandiano

U15 Girone B – Venerdì 27/05/22 – 18:15 – R.H. Scandiano x Sarzana

U15 Girone B – Sabato 28/05/22 – 10:45 – Sarzana GSH x Trissino

U15 Semifinale1 – Sabato 28/05/22 – 16:30 – Semifinale 1A-2B

U15 Semifinale2 – Sabato 28/05/22 – 17:45 – Semifinale 1B-2°

U15 Finale 3°/4° – Domenica 29/05/22 – 09:00 – Finale 3°/4° posto

U15 Finale 1°/2° – Domenica 29/05/22 – 11:30 – Finale 1°/2° posto

Nella foto di Alberto Bertolani, la squadra Under 15 allenata da Adriano Vaccari

Da sx in piedi: Busani G. (dir.), Depietri D. (dir.), Rebecca Depietri, Tommaso Montecroci, Riccardo Busani, Carlalberto Ranati, Stephan Montanari, Adriano Vaccari (all.) Mauro Montanari (dir.)

Da sx in acc.. Samuele Barbieri, Mattia Franci , Federico Incerti Massimini, Emanuele Incerti Massimini.