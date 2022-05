UFF! A Cavriago l’Ufficio per quello che ti scoccia

Lo sportello UFF! – ufficio per quello che ti scoccia è un nuovo servizio di accoglienza e orientamento del Comune di Cavriago e dell’Unione Val d’Enza che aprirà il 25 maggio 2022 presso il Multiplo Centro Cultura.

E’ un luogo in cui le cittadine e i cittadini posso rivolgersi, incontrarsi, chiedere informazioni per avere orientamento, poter accedere ai servizi del territorio e trovare risposte sostenibili per semplificare la vita di tutti i giorni.

Chi può accedere? Tutte le cittadine e i cittadini del paese, di ogni età, in qualsiasi momento della propria vita ed in particolare laddove stiano vivendo momenti di cambiamento che comportano delle sfide da affrontare e adempimenti burocratici a cui non sempre si è preparati.

Nella fase di cambiamento o rispetto a dubbi e perplessità, lo spazio consente con personale formato, di trovare risposte adeguate a ciascun. Nessun algoritmo, ma ascolto attivo, competenza e reciprocità.

Per arricchire il tuo tempo libero, per semplificare la vita già così complessa, perché la burocrazia non sia più un ostacolo, perché i nuovi strumenti tecnologici siano una risorsa e non un problema, per essere meno soli.

Cosa posso chiedere ad UFF!? ecco alcuni esempi:

Mi aiuti a far un curriculum? Come faccio a far lo spid? Vorrei far volontariato a chi posso rivolgermi? Non riesco ad iscrivere mio figlio al nido! Mi aiuteresti? A quali benefici posso accedere con questo valore Isee? Quali attività sportive ci sono sul territorio? Sono appena arrivato in Italia! Come orientarmi?

Quando accedere ad UFF!: all’interno del Multiplo al piano terra nell’ufficio a vetri

II mercoledì dalle 9 alle 10.30 con la presenza della mediatrice culturale ed il giovedì dalle 16.30 alle 18.00.

Contatti: mail: uff@comune.cavriago.re.it – whatsapp: 366.7618788