Venerdì a Campogalliano la premiazione dello storico concorso “Il peso delle idee”

Si terrà venerdì 27 maggio, dalle ore 9, la premiazione dello storico concorso “Il peso delle idee” realizzato dal Comune di Campogalliano e Libra 93 in collaborazione con ABC Bilance, Società Cooperativa Bilanciai, Tec Eurolab e Cooperativa Alleanza 3.0. Giunto alla sua 27esima edizione, il contest si rivolge alle scuole di tutta Italia richiedendo la produzione di elaborati in grado di promuovere buone pratiche educative e didattiche in ambito culturale e scientifico.

L’edizione a.s 2021/22 è stata dedicata all’utilizzo delle nuove tecnologie, in particolare alla figura dello “youtuber scientifico”: alle classi è stato chiesto di progettare un filmato capace di raccontare le bellezze culturali e paesaggistiche del territorio di appartenenza. Nello specifico, gli studenti hanno vestito i panni di youtuber per la cultura raccontando in modo creativo il proprio patrimonio culturale, grazie al supporto delle nuove tecnologie di comunicazione. Tra le scuole premiate figurano istituti provenienti dall’Abruzzo, dal Veneto, dalla Liguria e dalla Campania.

Tutta la giornata di venerdì sarà caratterizzata, per le classi vincitrici, da attività scientifiche e culturali negli spazi museali. La premiazione, invece, riservata esclusivamente a studenti e docenti, si svolgerà presso la Sala comunale La Montagnola in presenza dell’assessore alla Cultura Luisa Zaccarelli.

Queste le classi premiate:

Infanzia: “Angeli Custodi” Campogalliano (MO); “Girotondo” San Prospero (MO) sez. D; “Cattani” Campogalliano (MO) Sez. 3 Anni; “Rodari” S. Antonio di S. Salvo (CH) sez. C;

Primaria: “Garibaldi” Altedo (BO) 3D; “Gramsci” Modena 5A; “Saliceto Panaro” Modena 5D;

Secondaria I grado: “Montini” Castelnuovo sul Garda (VR) 2A; “Giovanni XXIII” Sestola (MO) 3A; “S. Giovanni Bosco” Campogalliano (MO) 2C, 3B; “Biancheri” Ventimiglia (IM) 3A; IC3 “Mattarella” Modena 3C, 2D; “Cabrini” Grumello Cremonese (CR) 3A;

Secondaria II grado: Liceo “Agnesi” Merate (LC) 3D SA; ITT “Marconi” Vairano Patenora Scalo (CE) 4A 3B 3A Informatica; CFP “Nazareno” Carpi (MO) 3A.