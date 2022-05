A Casinalbo torna “Amarenando”: la festa delle amarene, della campagna e delle famiglie

Si terrà domenica 29 maggio, dalle ore 15 alle 20, presso la tenuta di Cà del Rio a Casinalbo (via Bassa Paolucci 55), l’ottava edizione di “Amarenando”, la festa delle amarene, della campagna e delle famiglie organizzata dalla Pro loco di Formigine “Oltre il Castello”.

In programma, passeggiate tra i filari, giochi di una volta per tutta la famiglia, danze contadine e una gustosa merenda per tutti. Sempre presenti anche i somarelli che attendono le carezze di tutti i bambini!

Dalle ore 14, un trenino che partirà da piazza Ravera accompagnerà i partecipanti nella tenuta.

Per informazioni: tel. 339 2543483, plformigine@gmail.com