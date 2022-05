Con il convegno inaugurale si è alzato il sipario sulla quarta edizione del Motor Valley Fest

La Motor Valley accetta la sfida della transizione verso il powertrain elettrico e l’innovazione dei carburanti E-fuel e Bio-fuel, senza perdere di vista la performance delle vetture, cercando di sfruttare la tecnologia più avanzata e la digitalizzazione per costruire auto e moto sempre più sicure e affascinanti nel design, per continuare a emozionare i driver di tutto il mondo e rimanere al “forefront” del settore automobilistico internazionale.

Il Convegno Inaugurale al Teatro Pavarotti-Freni di Modena – prima del taglio ufficiale del nastro nel Cortile d‘Onore dell’Accademia Militare – ha dato lo start oggi alla quarta edizione del Motor Valley Fest, il grande festival a cielo aperto nella Terra dei Motori.

Un parterre di altissimo livello – con esperti, top manager, imprenditori e rappresentanti del mondo delle istituzioni – si è confrontato sulle tematiche più stringenti del settore automotive.

In apertura del convegno i saluti istituzionali del sindaco della città di Modena Gian Carlo Muzzarelli: «Abbiamo bisogno di un’atmosfera come quella del Motor Valley Fest per ritrovare energia», ha sottolineato il primo cittadino. «La guerra in Ucraina ha stravolto i piani e quindi dobbiamo riassestare una strategia per affrontare le sfide della transizione: energetica, tecnologica, ecologica e digitale, ma anche del lavoro».

A seguire, l’intervento del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini: «La guerra ha acuito gli effetti di quella pandemia energetica che sta mettendo tutti in difficoltà, alla pari di quella sanitaria. Abbiamo bisogno di provare a scommettere su una ripartenza. L’Emilia-Romagna ha sempre affrontato le sfide della sorte: qui da noi dopo il terremoto è stato ricostruito il 95% di ciò che era crollato».

Come il sindaco di Modena e il Presidente della Regione Emilia-Romagna hanno più volte sottolineato, questo importante cambio di passo è reso possibile grazie anche alle azioni di Governo previste, e alle quali ha fatto riferimento nel corso del suo intervento il Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri Manlio Di Stefano: «Raccontare le eccellenze passa anche da eventi come il Motor Valley Fest. Come Governo lo stiamo facendo attraverso la più grande campagna di comunicazione valoriale del brand Made in Italy. II Governo italiano è al fianco della Motor Valley, front runner del Made in Italy nel mondo».

«Questa è l’edizione della maturità per il Motor Valley Fest» ha detto il Presidente della Camera di Commercio di Modena Giuseppe Molinari, che ha definito quello del grande festival a cielo aperto nella Terra dei Motori «un format ideale e dalla collocazione ottimale nel territorio emiliano-romagnolo che, con il suo tessuto di lavoratori-imprenditori rispecchia questa maturità».

Pier Carlo Padoan, Presidente UniCredit, ha dichiarato: «Anche per l’edizione 2022, UniCredit conferma con entusiasmo il proprio sostegno al Motor Valley Fest. Un’iniziativa che coniuga diversi aspetti per il nostro Gruppo: dall’impegno per la valorizzazione del territorio al supporto del settore automotive. Il tutto in un’ottica di sempre maggiore focalizzazione sui temi della sostenibilità e dell’innovazione. Siamo orgogliosi di prendere parte a questo progetto che conferma il nostro impegno come partner di riferimento per le imprese e le comunità. E di consolidare la sinergia con controparti di rilievo, acceleratori per lo sviluppo sostenibile del business e dell’economia locale, motori della crescita».

Il Motor Valley Fest – THE ART OF INNOVATION è realizzato da Regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna, Comune di Modena, Associazione Motor Valley Development, MUNER, Meneghini & Associati, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ICE Agenzia, Camera di Commercio di Modena, Fondazione di Modena, in partnership con Anfia, UNRAE sezione veicoli industriali, Autopromotec, ACI, Bologna Fiere – Motor Show.

L’evento è anche finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione FSC 2014-2020.

Main sponsor: UniCredit

Partner dell’evento: Bosch, Accenture.