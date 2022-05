Rincorre la moglie armato di coltello: 50enne arrestato in Valsamoggia

I Carabinieri della Stazione di Crespellano hanno arrestato un 50enne cingalese per maltrattamenti in famiglia. I militari sono intervenuti su segnalazione di un passante il quale riferiva al 112 che, in quel centro, una donna veniva rincorsa da un uomo armato di coltello. Fortunatamente la donna è riuscita a trovare rifugio presso l’abitazione di un conoscente. Contemporaneamente i militari rintracciavano l’uomo, un 50enne dello Sri Lanka, presso la propria abitazione, rinvenendo l’arma.

Da successivi accertamenti è emerso che si era trattato di un raptus di gelosia avvenuto anche alla presenza di un figlio minore (9 anni). La lite era scoppiata tra i coniugi all’interno dell’abitazione di residenza da cui la donna era fuggita. L’uomo, che non ha opposto resistenza, è stato tratto in arresto e condotto in carcere su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, mentre l’arma è stata sequestrata. La donna, pur non avendo riportato ferite, è stata comunque affidata ai sanitari del 118 e trasportata, unitamente al figlio, in una struttura sanitaria per accertamenti. L’arresto è stato convalidato e l’uomo è sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie.