Giornata Mondiale del Gioco, domani le iniziative in Piazza Maggiore e in tanti spazi cittadini

Giornata Mondiale del Gioco, domani le iniziative in Piazza Maggiore e in...

Il Comune di Bologna aderisce alla Giornata Mondiale del Gioco, promuovendo per la prima volta occasioni di gioco libero e guidato su tutto il territorio cittadino.

Ogni anno, il 28 maggio, in tutto il mondo viene celebrato il diritto di giocare di ogni bambino. L’articolo 31 della Convenzione sui diritti dell’ infanzia sancisce il diritto al gioco e richiama tutti gli adulti ad adoperarsi perché sia soddisfatto il diritto al gioco inteso come gioco auto-determinato, ricreazione, conoscenza, pausa e accesso all’arte e alla cultura da protagonisti e non solo da fruitori che vengono istruiti da persone adulte. A questa data si aggiunge che il 27 maggio è proprio l’anniversario in cui l’Italia, con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, ha adottato la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

E per festeggiare il diritto fondamentale al gioco il Comune di Bologna, Unicef Italia e Cinnica-libera consulta per una città amica dell’infanzia, unitamente a moltissime associazioni cittadine, organizzano una serie di occasioni ludiche e legate al tema del gioco all’interno dei più variegati spazi cittadini, con l’obiettivo di portare il gioco anche in spazi in cui non è ancora stato immaginato.

Il programma della giornata dal titolo “Giornata mondiale del Gioco – Una città tutta da giocare” si comporrà quindi di diversi momenti in differenti luoghi della città.

Sabato 28, sul palco presente in Piazza Maggiore alle 15, ci sarà l’inaugurazione dell’evento alla presenza del cardinale Matteo Maria Zuppi, del sindaco della Città metropolitana di Bologna Matteo Lepore, dell’assessore Daniele Ara, della senatrice Elena Ferrara, del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna Natalia Restuccia e del presidente provinciale di UNICEF Raffaele Pignone.

Alle 15.15, dallo stesso palco l’Ufficio Giovani del Comune di Bologna consegnerà le prime patenti smartphone agli studenti dell’IC4 e IC7 del Comune di Bologna che hanno aderito al progetto di educazione al digitale rivolto a minori e adulti.

Alle 16, il palco si animerà con uno spettacolo di burattini a cura di Riccardo Pazzaglia dell’associazione Burattini a Bologna.

Alle 16.20, la Scuola di Musica Jam Session coordinerà alcune esibizioni di musica dal vivo realizzate dagli allievi della scuola, dagli studenti dell’indirizzo musicale dell’IC di Malalbergo-Baricella e dell’IC16 del Comune di Bologna e gli studenti dell’IC5. A seguire l’attrice Simona Sagone proporrà una lettura di poesie dedicate alle donne e all’’infanzia.

Dalle 15 alle 19 la piazza si popolerà dei gazebo delle diverse associazioni:

UNICEF proporrà le sua famose pigotte assieme ad altri gadget, regalerà ai bambini e alle bambine presenti in piazza il gioco dell’oca sui diritti dell’Infanzia, palloncini, girandole e in collaborazione con Succede solo a Bologna proporrà il tour “I 7 segreti”, un’escursione guidata nel centro storico della città;

UNICEF proporrà le sua famose pigotte assieme ad altri gadget, regalerà ai bambini e alle bambine presenti in piazza il gioco dell'oca sui diritti dell'Infanzia, palloncini, girandole e in collaborazione con Succede solo a Bologna proporrà il tour "I 7 segreti", un'escursione guidata nel centro storico della città;

presso lo spazio allestito da FANEP saranno presenti clown per disegnare e giocare ai classici giochi di strada come campana, ruba bandiera, salti, ruota e tanti altri;

l'associazione Bambini e Genitori offrirà i laboratori Gioca con i colori e Crea con palloncini e regalerà le Gioco-Card che danno l'accesso al gioco educativo online di Facciamo scuola insieme, un portale educativo che raccoglie il meglio del mondo digitale e lo mette a disposizione dei tuoi figli;

l'associazione MondoDonna Onlus allestirà BiblioNoi, un angolo destinato alla lettura a voce alta di poesie, storie e immagini per tutti, proponendo "Alti e diritti come un albero", l'immagine dell'insieme dei diritti e "Ho il diritto di avere diritto, storie di gente coraggiosa";

lo spazio dell'associazione Piccoli grandi cuori ruoterà sul tema "Mattoncini in libertà", proponendo un contest e una piccola mostra dei mattoncini più famosi al mondo;

all'interno dell'angolo dell'associazione Bimbo Tu si potrà trovare un'area gioco e animazione, un piccolo spazio per un laboratorio sulla preistoria realizzato in collaborazione con il Museo Donini di San Lazzaro di Savena e un'area vendita di piccoli alberi da frutto;

l'associazione Granello di Senape offrirà laboratori per la realizzazione di segnalibri e altri piccoli oggetti;

il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna assieme all'Associazione Nazionale VVF organizzerà esercitazioni e giochi;

la Polizia Locale allestirà un percorso ciclabile a cura dell'ufficio Educazione Stradale.

Dalle 15 alle 19 tutta la città si offrirà con occasioni ludiche a bambini, ragazzi e adulti che hanno voglia di giocare liberamente.

Nel Quartiere Santo Stefano:

in Piazza Carducci la ludoteca itinerante di Robin Wood arriverà con il suo “Ludobus” carico di moltissimi giochi in legno, mentre il Monte Sole Bike Group allestirà una “Gimkana in bicicletta” e l’associazione L’Altra Babele avrà uno “Spazio ciclofficina di autoriparazione”;

al Giardino San Leonardo dalle 10 alle 20 l’associazione Golem’s Lab organizza “Mini Play”, una giornata all’insegna del gioco in tutte le sue forme con giochi da tavola, giochi intelligenti. Grazie alla sua ludoteca itinerante saranno a disposizione oltre 500 giochi di società;

l’associazione Il Giardino del Guasto propone nel suo spazio, a partire dalle 17 “In un mondo che, prigioniero è il Gioco libero sei tu”, uno spettacolo di giocoleria di Max dei Max.

Al Quartiere Savena la piazza tattica di via Milano si animerà con i “Giochi teatrali” proposti dai Cantieri Meticci, esplorerà i “Giochi di un altro genere” proposti dall’associazione Il Cassero e metterà a disposizione i “Giochi di una volta” proposti dal Museo della civiltà contadina.

Nel Quartiere San Donato – San Vitale Piazza dei Colori si trasformerà in un piccolo Circo Sottosopra con laboratori di arti circensi e l’attività ” Giocolieri con le bolas ” proposta dall’Associazione Dadamà. Sarà inoltre presente uno spazio per costruire e riscoprire “I giochi antichi” gestito da Legambiente

Al Quartiere Navile nella piazza scolastica di via Procaccini l’associazione Leila proporrà “I giochi di Pippo” con una cargo giochi piena di materiali e occasioni ludiche per tutte le età.

Nel Quartiere Porto-Saragozza:

ai Giardini Lorusso l’associazione Yabasta! Bologna organizza momenti di gioco libero e propone un’attività di mappatura del giardino utilizzando un linguaggio digitale;

in via Turati 98, nel cortile del Centro Sociale 2 Agosto 1980 saranno a disposizione dei bambini giochi di società, gessetti, libri e maxi giochi comunitari auto costruiti (ping pong, jenga, maxi domino, corne hole), oltre a uno spazio mercatino per portare e scambiare giochi o libri. Sarà presente anche il Repair Cafè con un angolo di autoriparazione in collaborazione con l’associazione Rusko Bologna. Il pomeriggio vedrà un momento dedicato alla realizzazione di un simbolo di pace fatto con la tecnica dell’origami da installare a corredo della panchina della pace e anche una pausa merenda.

Nel Quartiere Borgo Panigale-Reno:

all’interno dello spazio di Piazza Bernardi l’associazione Il passo della Barca, oltre a un’attività dedicata alla riscoperta dei giochi che un tempo si facevano per strada e in cortile, propone “Alla Barca, il Luna Bark!” momenti di gioco ispirati dalla voglia di stare insieme, che coinvolgano tutti cittadini e mettano in relazione differenti generazioni fra carte, tiro alla fune, ruba bandiera e altri giochi;

dalle 10 alle 13 presso la Biblioteca di Borgo Panigale, l’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII con il contributo del Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità propone “Gioco Libero”, un evento di sensibilizzazione e prevenzione rispetto al gioco d’azzardo patologico, rivolto alle ragazze e ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado e alle loro famiglie.

Nel corso della giornata, all’interno degli ospedali della città, le associazioni Bimbo Tu, FANEP, Andare a Veglia, ABIO e Le Ali della Fantasia con il contributo del Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità offriranno momenti di gioco e intrattenimento per i bambini e le famiglie presenti nei diversi reparti.

Presso i reparti pediatrici dell’Ospedale Bellaria, l’associazione Bimbo Tu proporrà al mattino un laboratorio di pittura e nel pomeriggio letture animate e spettacoli di burattini. All’interno degli spazi dell’Ospedale Sant’Orsola, nel pomeriggio, l’associazione Fanep in collaborazione con l’associazione Le Ali della Fantasia offrirà un laboratorio di letture animate e arte, mentre l’associazione Bimbo Tu organizzerà una caccia al tesoro. Ai bambini ricoverati presso l’Ospedale Maggiore, invece le associazioni Bimbo Tu, Andare a Veglia e Abio offriranno attività di gioco e laboratori di pittura, origami e plastilina.