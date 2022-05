Presentata la nuova stagione estiva 2022 a Castelfranco Emilia

Musica, sport, cinema, teatro, Festival, street food, concerti, centoquaranta appuntamenti per l’estate a Castelfranco Emilia.

L’amministrazione comunale, ha presentato il cartellone di iniziative ed eventi estivi targati 2022. Un calendario fitto che offre numerose proposte e che abbraccia tutte le età, eventi e iniziative suddivise su tutto il territorio comunale. Una co-progettazione insieme alle Associazioni del territorio, per la quale l’ Amministrazione ha stanziato 40.000€ di contributi per tutti gli eventi dal 4 giugno al 4 settembre 2022.

Sono ventinove le associazioni che, insieme alle parrocchie del territorio, hanno dato disponibilità e poi preso parte al percorso per pensare e costruire, tutti insieme, l’estate di Castelfranco Emilia ed è grazie a loro che è stato possibile organizzare momenti di comunità sul capoluogo e su tutte le frazioni.

Si parte e si chiude con lo sport: il “Galà dello Sport”, il 3 giugno, una passerella per i tanti sportivi di Castelfranco che ogni giorno si prodigano portando la città ad eccellere in tante discipline; si chiude il 4 settembre, con la seconda edizione del “Gran premio città di Castelfranco Emilia”, una gara ciclistica dedicata ad Alfonsina Strada la nostra concittadina che per prima come donna partecipò al Giro d’Italia.

Questa mattina, il sindaco Giovanni Gargano e l’Assessore per la Promozione del Territorio, Silvia Cantoni, hanno illustrato le iniziative che si susseguiranno, e tra le quali ci saranno incontri su tematiche importanti e spettacoli che faranno riflettere.

“La stagione eventi estiva è un’iniziativa che si fonda su parole chiave quali partecipazione co-progettazione e gioco di squadra – spiega il sindaco Giovanni Gargano – ognuno mette un pezzettino del suo a favore e beneficio dell’intera comunità perché da soli non si può e non si fa. Sono molto soddisfatto – conclude Gargano – per questa rinnovata collaborazione con tutte le Associazioni del territorio che insieme all’Amministrazione hanno ideato, progettato e realizzeranno le 140 iniziative in programma per la stagione estiva ormai alle porte”.

Tre mesi intensi e ricchi di novità e iniziative come sottolinea l’Assessore alla Promozione del territorio, Silvia Cantoni: “Sono tanti gli appuntamenti costruiti e proposti insieme alle associazioni del territorio, alle parrocchie e con tutti coloro che hanno voluto partecipare e contribuire ad animare e progettare il cartellone eventi per la nostra estate 2022 – spiega l’assessore, Cantoni – . In tutte le frazioni e nel capoluogo non mancheranno i momenti per ritrovarsi e fare comunità e per questo, dobbiamo ringraziare i tanti volontari che donano tempo e cura alla nostra città per organizzare occasioni di incontro ricche e variegate e che spaziano da eventi culturali e sportivi a occasioni più conviviali unite però tutte dal denominatore comune: la voglia di ritrovarsi e stare insieme. Non mancheranno poi appuntamenti organizzati direttamente dall’amministrazione: in Piazza Garibaldi tornano le esibizioni dell’Arturo Toscanini Next e due spettacoli in collaborazione con ERT con ospiti di eccezione come Federico Buffa e Stefano Massini, a Ca Ranuzza torneranno i consolidati eventi di street food e a Villa Sorra ripartiranno le visite guidate al bellissimo giardino romantico. Un’estate ricca di occasioni di incontro – conclude l’ Assessore Cantoni – per ritrovare un po’ di serenità e soprattutto un po’ di normalità e perché no spensieratezza”.

Tanti gli appuntamenti previsti nel capoluogo, nella cornice di Piazza Garibaldi, il 24 giugno, approderanno le note del blues che accompagneranno le serate castelfranchesi, con la diciottesima edizione del Castelfranco Blues Festival, spazio , quindi, anche ai due concerti dell’Orchestra Arturo Toscanini Next.

Sabato 2 luglio, infatti alle alle 21, andrà in scena lo spettacolo “Quando saro’ capace di amare”, di Stefano Massini, in scena con Orchestra Multietnica di Arezzo, in collaborazione con ERT Emilia-Romagna Teatro Fondazione. Massini, scrittore che ama narrare storie, coinvolgerà il pubblico in un viaggio di emozioni e di domande, attraverso l’ironia di Giorgio Gaber, attraverso anche momenti di importante riflessione. Massini è stato di recente nominato ai Tony Awards 2022 per miglior testo dell’anno, primo italiano, il premio più prestigioso a livello internazionale per il teatro che verrà assegnato a giugno durante la cerimonia di premiazione che si terrà a New York.

Per gli appassionati di sport, sempre in piazza Garibaldi, a Castelfranco Emilia, quindi, il giornalista e conduttore televisivo, volto televisivo di Sky, Federico Buffa, porterà sul palco una delle sue storie più belle: Italia Mundial, raccontando l’indimenticabile vittoria della Nazionale Azzurra ai mondiali di calcio che si tennero in Spagna nel 1982, il mondiale più bello nella notte magica allo stadio Bernabeu di Madrid.

Villa Sorra, questa estate, ospiterà nel suo bellissimo parco il Castelfranco Yoga Festival, per trascorrere una giornata di relax. Non mancheranno appuntamenti al Parco di Ca Ranuzza, riprenderanno le visite guidate sempre nel giardino romantico di Villa Sorra. Nell’area poi di Ca’ Ranuzza si confermano gli appuntamenti oramai consolidati dello street-food di metà giugno e fine agosto. Sempre a Ca Ranuzza, un appuntamento molto particolare con lo spettacolo nella nuova arena, “AQUÆ Arte, storia e vita a Castelfranco Emilia dall’acqua, con l’acqua, per l’acqua” .

Spazio alla riflessione con “Piazza Libera” un pomeriggio e un aperitivo con musica live, organizzato dall’Associazione, Libera contro le Mafie e Anpi, Sezione Castelfranco Emilia.

A luglio andrà in scena anche il Torneo di Street basket, oppure si potrà trascorrere un pomeriggio tra le strade di Castelfranco Emilia, grazie all’iniziativa “A spasso nella storia”, per un percorso storico culturale, attraverso la storia, i luoghi e le tradizioni del territorio.

Previste anche le serate di apertura dei negozi del centro con “Shopping sotto le stelle”, spettacoli di danza, gara canina e concerti musicali a cura di Centro Vivo, Simbiosi odv, Magic Rock, Danza Lerose, Only Swing Dance.

Pomeriggi e serate dedicati anche ai bambini con le “Favole a Merenda”, con “Crepuscolo in bosco”, laboratori, cene e animazioni nel bosco Albergati.

Ed ancora presso la Biblioteca comunale, andranno in scena, “Passa la Parola”, Festival della Letteratura per ragazzi, “Facciamo un fumetto?” e “Sotto la tenda delle parole”.

Per i più piccoli anche “Bimbolandia”, spettacoli di burattini, musica, giochi ed animazione.

Infine, spazio anche a “Cinetour sotto le stelle”, con nove proiezioni in tutte le frazioni anche le più piccole (Riolo, Rastellino e Recovato), un modo concreto per ribadire attenzione a quelle Comunità organizzando momenti che le coinvolgano direttamente.

Oltre a questo, grazie alle tante associazioni che animano le realtà di frazioni, ci saranno numerose serate a Piumazzo, Manzolino e Gaggio che spaziano anche nell’offerta tra appuntamenti più culturali, momenti conviviali di festa e attività sportive.