Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 29 maggio 2022

Molto nuvoloso con precipitazioni irregolari in progressivo spostamento verso sud durante la mattinata. Tendenza ad attenuazione della nuvolosità nel corso del pomeriggio, salvo residua nuvolosità sui rilievi con possibilità di locali rovesci o brevi piogge anche nella sera. Temperature in marcata flessione con minime attorno a 12-13 gradi e massime tra 18 e 20 gradi. Venti moderati nord-orientali con rinforzi sul settore costiero, in attenuazione nel corso della giornata. Mare inizialmente molto mosso o agitato al largo, con moto ondoso in graduale attenuazione fino a mosso in serata.

(Arpae)