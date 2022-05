L’Associazione Zero K offre consulenze gratuite per le Dat

Uno sportello a disposizione del cittadino, un servizio di informazione e consulenza gratuita sui diritti e gli strumenti previsti dalla legge n.219/2017 (“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”). E’ questa l’ultima iniziativa che ha organizzato l’associazione Zero K del presidente Massimiliano Cruciani, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi nell’ambito del bando sociale 2021, grazie alla collaborazione di vari professionisti come medici di medicina generale, medici palliativisti, psicologi psicoterapeuti, infermieri ed educatori.

Lo sportello, che si chiama “#ioso quindi scelgo”, prenderà il via mercoledì primo giugno presso la Fondazione Casa del Volontariato Carpi, situata in via Baldassarre Peruzzi n. 22 (al secondo piano). Sarà aperto dal lunedì al venerdì previo appuntamento da prendere nei seguenti modi: chiamando il numero 3936633546 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13), scrivendo alla mail associazionezerok@gmail.com o accedendo al sito www.associazionezerok.it utilizzando l’area riservata dello sportello “#ioso quindi scelgo”.

“Questo progetto vuole proporre al cittadino ed alla comunità, un servizio in grado di affiancare e supportare le persone in un percorso complesso ed ancora troppo sconosciuto come quello della consulenza alla scrittura delle Disposizioni anticipate di trattamento (Dat, ndr)”, spiega il presidente Massimiliano Cruciani.

Nello specifico lo sportello avrà i seguenti obiettivi: in-formare il cittadino ed i professionisti sanitari sui diritti previsti dalle legge n. 219/2017 e gli strumenti a disposizione; in-formare il cittadino ed il personale sanitario sulle funzioni e sugli scopi del servizio “#ioso quindi scelgo”; informare e formare tutti i potenziali utenti del servizio, su temi come: il consenso ai trattamenti sanitari, il ruolo del paziente nelle scelte relative alla sua salute, il diritto di essere informati, il ruolo del fiduciario, la scrittura delle Dat e i suoi contenuti, le domande che è necessario porsi e porre per redigerle.