Radio Fresh: taglio del nastro nella nuova sede

Nuovo look per l’emittente di Castiglione dei Pepoli

Nuovi studi per Radio Fresh, l’emittente radiofonica di Castiglione dei Pepoli, che in questo modo ha aggiunto un importante tassello alla sua costante crescita. L’emittente nasce nel 2016, da un’idea di 7 soci fondatori, un mix tra nuove leve e vecchi pionieri delle radio libere degli anni 70; da allora i progressi sono stati constanti. Ad oggi Radio Fresh trasmette su tre frequenze (88.4 – 91.3 – 94.6) coprendo tutta la provincia sud di Bologna. Il palinsesto punta ad un rapporto stretto con il territorio e per riuscirci si avvale della collaborazione di 20 persone tra speaker e tecnici.

Emanuele Fabbri, editore di Radio Fresh ha commentato soddisfatto: “Sentivamo il bisogno di uno spazio che ci rappresentasse al meglio. Dal 2016 siamo cresciuti e ci siamo ingranditi, perciò anche la nostra “casa” doveva crescere con noi e grazie a questi nuovi spazi possiamo finalmente ospitare intere classi di studenti, e magari pensare a nuove collaborazioni con altri istituti della zona”. Radio Fresh, infatti, di recente ha realizzato un progetto con l’Istituto Comprensivo Castiglione-Camugnano-San Benedetto, coinvolgendo alcune classi durante i programmi.

Maurizio Fabbri, sindaco di Castiglione dei Pepoli, ha dichiarato: “Radio Fresh è una splendida realtà che cresce ogni anno, sia in qualità dei programmi sia in numero di ascoltatori. Il fatto che abbiano investito in una nuova sede di proprietà significa che hanno ancora tanta voglia di fare bene e per tanti anni ancora. Sono molto orgoglioso che questa realtà così interessante abbia messo radici a Castiglione e che continui a crescere, cercando sempre più il coinvolgimento dei più giovani”.