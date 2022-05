StraBologna 2022: grandi numeri anche sulla raccolta differenziata

La 41esima edizione della StraBologna, evento firmato UISP che si è svolto in Piazza Maggiore il 20, 21 e 22 maggio dopo due anni di stop, è tornato ad invadere le strade del centro città per promuovere gli ideali di salute, benessere e sport alla portata di tutti. Come nelle passate edizioni, nelle giornate di venerdì 20 e sabato 21 è stato possibile visitare gli stand dei partner e sul Crescentone si sono esibite le società sportive del territorio. Domenica 22 maggio, alle ore 10:30, da Via Rizzoli sono partite oltre 16mila persone. Numeri importanti che dimostrano l’entusiasmo e la voglia di movimento di Bologna.

NON SOLO SPORT. Ogni anno Uisp si pone l’obiettivo di rendere StraBologna una manifestazione sostenibile, riducendo l’impatto ambientale tramite la raccolta differenziata, la diminuzione dei rifiuti prodotti e altre azioni concrete.

L’evento ha infatti registrato buoni numeri per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Come nelle passate edizioni, con il sostegno di Hera sono state allestite e presidiate alcune isole ecologiche in Piazza Maggiore e lungo il percorso, nei pressi dei punti ristoro, riuscendo a riciclare l’83% dei rifiuti prodotti e a confermare StraBologna tra gli eventi più ecologici ed ecosostenibili d’Italia.

Per raggiungere l’obiettivo, le isole ecologiche sono state organizzate in modo da essere ben visibili e ben distribuite nella zona di Piazza Maggiore, garantendo così il corretto conferimento dei rifiuti; inoltre, lungo il percorso sono stati allestiti più contenitori in sequenza in prossimità del punto ristoro, facilitando la raccolta delle bottiglie d’acqua.