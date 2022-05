Un successo la prima edizione di “Sassuolo Comics & Sport”

Nonostante il maltempo si è conclusa con successo la prima edizione di “Sassuolo Comics & Sport”: il festival dedicato ai fumetti e alla cultura pop e nerd declinati all’interno del mondo dello sport che rientra nel Piano locale per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico della Regione Emilia-Romagna e che si è svolto sabato 28 e domenica 29 maggio in pieno centro storico.

Iniziato ufficialmente sabato mattina, con la banda cittadina La Beneficenza che ha accompagnato i Superereoi acrobatici lungo la discesa dalle pareti dell’Ospedale di Sassuolo per far visita ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria, Sassuolo Comics & Sport si è svolta per due giorni pieni nel il centro storico, portando Cosplay, stand, attrazioni come la mitica Delorean di Ritorno al Futuro, supereroi e iniziative dedicate ai più piccoli fino alla serata di domenica quando, sotto i portici di piazza Garibaldi, si è svolta la premiazione di Cosplay e vetrine dei negozi addobbati a tema.

Ad aggiudicarsi il primo premio per la vetrina a tema più votata è stato “Angelina Concept Store”, con 443 voti, seguito da “Not Only For Men”, “Rebel”, “Happyland”, “Nib”, “Farmacia Santa Chiara” e “Bottega Frank”.

“Voglio ringraziare tutti coloro che per mesi hanno lavorato alla buona riuscita della prima edizione di Sassuolo Comics & Sport – afferma l’Assessore allo Sport del Comune di Sassuolo Sharon Ruggeri – l’impegno, la dedizione e la loro professionalità ha reso possibile questo che era semplicemente un sogno: un evento genuino, pieno di gente particolare ma anche con tanta passione e davvero circondati da un clima di festa e voglia di vivere. Il meteo non ci ha assistito, ma la caparbietà di tutti coloro che hanno lavorato all’iniziativa ha fatto sì che la maggior parte del programma venisse portato a termine in due giorni molto pieni ma altrettanto carichi di soddisfazioni”.

Il ringraziamento da parte dell’intera Amministrazione comunale va a tutti i gruppi e alle associazioni che si sono adoperate alla buona riuscita dell’evento: Armonia, Boxe Academy, Ca’ Marta, Comix Pub, Comics Point, Comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo, Corpo bandistico La Beneficenza, Dance Vibes, Danzaland, Falchi del Secchia, Fuori Campo 11, Gamers Arena, Ghostbusters Italia, Happyland, International Street Food, Ludosport Emilia, Linea Radio web station, Manga Beats, Nuoto Sport Sassuolo, Pallacanestro Sassuolo, Ritorno al Futuro Italia, Rocks, Sassuolo Calcio, Sassuolo Skating, Supereroi Acrobatici, Teken Italia, Team Nuoto Modena, Uno Critico, Upside Down Italia, Volontari per la Sicurezza, Volontari Servizio Civile Universale, Volontari Pro Loco Sassuolo.