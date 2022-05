Venerdì 3 giugno gli uffici comunali chiusi a Spilamberto

Venerdì 3 giugno a Spilamberto gli uffici comunali saranno chiusi. Saranno garantiti i seguenti servizi di reperibilità:

• Servizio di Polizia Municipale: sono garantiti i servizi minimi essenziali di emergenza (Polizia Giudiziaria – Trattamenti Sanitari Obbligatori – Protezione Civile).

Per emergenze: tel. 059/776000;

• Servizi attinenti rete idrica, elettrica, fognaria, gas e di depurazione: è garantito il Pronto intervento da HERA spa centro zona di Vignola tel. 800.999500;

• Servizi cimiteriali: garantita per la sola tumulazione ed inumazione delle salme dalle 8 alle 9.30 nelle giornate di giovedì 2 e sabato 4 giugno cell. 348 7415919;

• Servizio di Stato Civile: garantita per denunce di decesso dalle 8 alle 9.30 nelle giornate di giovedì 2 e sabato 4 giugno cell. 348 7415907;

• Protezione Civile: garantita in caso di calamità;

• Servizio di Assistenza Domiciliare: saranno garantite le prestazioni essenziali gestite dall’ASP.