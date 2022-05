Il 2 giugno di Castel Maggiore: civismo, solidarietà, sport

Appuntamento giovedì 2 giugno alle 10 in piazza della Pace e sfilata fino al Parco Staffette Partigiane, dove si terrà la Proclamazione delle benemerenze civiche 2022, l’emblematica “Ape d’Argento”, che indica alla pubblica stima comportamenti virtuosi dei cittadini di Castel Maggiore, rafforzando il legame sociale e culturale tra i cittadini.

La sfilata delle associazioni culturali e sportive e delle organizzazioni di volontariato intende rappresentare, nel giorno della Festa della Repubblica e degli Italiani, quella parte della nostra società, ricca di energie e di impegno, che con il proprio altruismo e spirito di servizio offre un contributo irrinunciabile alla coesione sociale della comunità, un grande esempio alle giovani generazioni, un prezioso aiuto all’esplicazione di servizi di pubblica utilità, rendendo migliore il mondo in cui viviamo.

La sindaca Belinda Gottardi commenta: “La sfilata, che torna dopo due anni di assenza a causa della pandemia, cade in un momento di particolare tensione internazionale che rende ancora una volta necessari la mobilitazione e il contributo della società civile: serviranno energie e nuove idee per affrontare i tempi a venire”.

La manifestazione inizierà alle ore 10.00 in Piazza Pace con il raduno del Volontariato e dell’Associazionismo. Dopo la Cerimonia di Onore ai Caduti in guerra a cura del Picchetto d’Onore del Reggimento Genio Ferrovieri, ci sarà la partenza della sfilata alla volta del parco Staffette Partigiane dove, a partire alle 10.30, si terrà la proclamazione delle Benemerenze civiche 2022 e il conferimento dei premi al Merito Sportivo 2022.

L’Ape d’Argento, quest’anno viene assegnata a Marinella Bozzoli, fondatrice e animatrice dell’associazione Amiko Parkinson e punto di riferimento del volontariato locale, Paolo Gualandi, imprenditore fondatore di Coswell, Sandro Zanetti, fondatore e animatore dell’associazione Bentivoglio Cuore impegnata nella prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Dal biliardo al pattinaggio artistico a rotelle, dal volley al calcio passando per atletica leggera, danza ritmica, basket: il conferimento dei premi al merito sportivo coinvolgerà 124 atleti di 8 società sportive, per lo più di Castel maggiore: grande folla quindi per un appuntamento che raccoglie e unisce la comunità locale.