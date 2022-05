“Non alimentiamo lo spreco”. Show cooking per imparare l’arte di riusare gli avanzi in cucina!

Lunedì 6 giugno alle ore 20.30, presso la sede dell’AVF in via Cameazzo 6, è previsto l’incontro “Non alimentiamo lo spreco!”. Si tratta di uno show cooking per imparare l’arte di riusare gli avanzi in cucina.

“Rielaborare” un piatto è un virtuosismo creativo dettato un tempo da necessità economiche, ora diventato necessario per la salvaguardia dell’ambiente! Un laboratorio di consigli e di strategie sul riutilizzo del cibo, in particolare frutta e verdura.

Iscrizione obbligatoria entro i 2 giorni precedenti alla data stabilita per l’iniziativa tramite il link reperibile sul sito comunale Verranno accolte adesioni fino al raggiungimento della capienza delle sale. Per informazioni: ambiente@comune.maranello.mo.it