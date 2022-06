Fab Lab, apre i battenti il 7 giugno il nuovo gioiello del Bargellino

È fissato per martedì 7 giugno, nella sede di via Roma, l’inizio delle attività del FabLab del Bargellino. La struttura, realizzata dal Comune di Calderara di Reno nell’ambito del Bando Periferie e in particolare della riqualificazione dell’area industriale, aprirà le sue porte durante una inaugurazione ufficiale, che si svolgerà a partire dalle 18. FabLab è gestito da 3D Metal srl, azienda leader nel territorio per la stampa 3D in metallo.

Si tratta di uno spazio aperto all’invenzione, all’apprendimento, all’innovazione, creato con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per chiunque – dallo studente al pensionato, dal tecnico al progettista al dirigente – voglia apprendere e sperimentare con le proprie mani la fabbricazione digitale: «Uno spazio importante, sul quale il Comune di Calderara fin dalla progettazione ha contato tanto – dice il Sindaco Giampiero Falzone, che sarà presente all’inaugurazione insieme al vicesindaco Luca Gherardi e a Fabio Giovannini Ceo della 3D Metal –, e che costituirà un fiore all’occhiello del Bargellino e della Calderara che produce, che innova, che sperimenta». All’interno del Fab Lab sono presenti aule per la formazione di base, aule per l’alta formazione e laboratori, e sono inoltre a disposizione anche stampanti 3D in metallo.