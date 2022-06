Michele Pirro partirà dall’ottava fila nel Gran Premio di Catalogna

Sul Circuito de Barcelona-Catalunya sono andate in scena oggi le qualifiche del Gran Premio de Catalunya, nono round della stagione 2022 di MotoGP. Michele Pirro e la Ducati Desmosedici GP del team Aruba.it Racing partiranno dall’ottava fila alla luce della 22° posizione ottenuta al termine delle Q1.

Dopo un time attack incoraggiante nell’ultimo run delle FP3, il pilota italiano non è riuscito nelle Q1, complice anche la temperatura più alta dell’asfalto, ad abbattere il muro del 1’40 sfiorato nella sessione del mattino (1’40.008), chiudendo con il tempo di 1’40.310 (P22).

Michele Pirro (Aruba.it Racing)

“Abbiamo migliorato i tempi rispetto a ieri. Per questo nella qualifica mi aspettavo di scendere sotto l’1.40 anche perché questa mattina non ci ero riuscito a causa di un piccolo errore. Domani, ovviamente, non sarà facile anche perché durante la gara il grip cala molto, soprattutto con queste temperature. In ogni caso cercheremo senz’altro di fare il massimo per portare a casa il miglior risultato possibile”.