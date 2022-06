Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 5 giugno 2022

In prevalenza poco nuvoloso per nubi alte e sottili. Nelle ore pomeridiane non si escludono temporanei addensamenti sulle pianure prossime al Po per il passaggio di sistemi temporaleschi, che potranno interessare il nostro territorio. Ampie schiarite in serata. Temperature minime stazionarie intorno a 18/21 gradi; massime in aumento comprese tra 31 e 35 gradi nelle pianure interne, tra 28 e 30 gradi lungo la fascia costiera. Venti deboli-moderati dai quadranti occidentali in pianura e da sud-ovest sui rilievi con rinforzi; nel tardo pomeriggio una linea dei groppi associata ai fenomeni temporaleschi potrà interessare la zona di pianura, con raffiche di forte intensità. Mare poco mosso, con moto ondoso in temporaneo aumento in serata.

(Arpae)