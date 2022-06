Quartararo vince il Gp di Catalunya in Motogp, fuori Bagnaia

MONTMELO’ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Fabio Quartararo vince il Gran Premio di Catalunya di MotoGP. Il pilota della Yamaha domina sul circuito del Montmelò e si aggiudica una gara in cui è stato al comando per larghi tratti, confermandosi leader del mondiale. Sul podio anche le due Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco. Clamorosa ingenuità di Aleix Espargaro (Aprilia), il quale non si rende conto che manca ancora un giro alla fine e festeggia in anticipo, gettando alle ortiche il secondo posto. Giornata disastrosa per i piloti italiani, che cadono uno dopo l’altro. Il primo a finire per terra è Francesco Bagnaia (Ducati), travolto da Nakagami al primo giro. In seguito sono costretti al ritiro anche i ducatisti Bezzecchi, Bastianini e Di Giannantonio oltre a Dovizioso (Yamaha). Il miglior azzurro è dunque Luca Marini (Ducati), sesto. A punti anche Franco Morbidelli con la Yamaha.

