Tennis, quinta giornata Campionato nazionale serie B: lo Sporting Sassuolo maschile vince ancora

Ancora un ottimo risultato per la squadra maschile di B1 dello Sporting Club Sassuolo. Con una sofferta, ma importantissima vittoria per 4 a 2 i sassolesi espugnano il campo del CT Vicenza incamerando altri 3 punti confermandosi così in testa alla classifica di girone con 12 punti.

Abbiamo detto vittoria sofferta perché dopo i singolari, con il risultato di perfetta parità 2 a 2, si sono rivelati, come sempre, decisivi i doppi che sono andati tutti in un’unica direzione, quella dei sassolesi.

Questi i risultati dei singoli incontri che hanno condotto alla vittoria lo Sporting Club Sassuolo.

Singolari: Bondioli (SC Sassuolo) batte Ferrari 7/6 6/4; Dalla Valle (SC Sassuolo) batte Giacomini 7/6 6/2; D’Agostino (Vicenza) batte Marchetti 3/6 6/3 6/4 e Cavestro (Vicenza) batte Ricci 6/1 7/6.

Doppi: Dalla Valle/Tramontin (SC Sassuolo) battono Cavestro/Ferrari 6/3 6/4 e Bondioli/Mazzoli (SC Sassuolo) battono Giacomini/Lago 6/7 7/6 10/7.

Il prossimo appuntamento, per la squadra maschile, sarà contro il CT Ceriano, in casa, sui temibili campi in bolltex dello Sporting Club Sassuolo.

Buon pareggio casalingo 2 a 2 per la squadra femminile di B1 dello Sporting Sassuolo contro le toscane dell’AT Piombinese, seconde nel girone. Le sassolesi sono riuscite ad ottenere questo pareggio imponendosi nettamente nel doppio con la coppia Curovic/Gubertini.

Con questo terzo pareggio, tuttavia, le sassolesi si trovano ora nella zona play-out con 3 punti e due giornate dal termine della fase a gironi.

Domenica prossima, le ragazze dello Sporting Sassuolo giocheranno nuovamente in casa contro il Country Club Cuneo.

Per la cronaca, ecco i risultati degli incontri. Singolari: Curovic (Sporting) batte Viviani 5/7 6/3 6/0; Pescucci (Piombinese) batte Gubertini 6/2 7/6 e Gambogi (Piombinese) batte Salvi 6/3 6/1. Doppio Curovic/Gubertini (Sporting) battono Viviani/Gambogi 6/1 6/3.

L’inizio degli incontri per domenica prossima 12 giugno è previsto per le ore 10 con ingresso libero per assistere agli incontri.

Ricordiamo che sia per la B maschile, sia per la B femminile, sarà possibile seguire l’andamento degli incontri direttamente dal live score, messo a disposizione dalla Federtennis sul proprio sito istituzionale.