Ennesimo Film Festival, il cinema in SpazioF, trasformare il modo di vedere il mondo attraverso i film

Ennesimo Film Festival, il cinema in SpazioF, trasformare il modo di vedere...

Ennesimo Film Festival, la kermesse culturale che punta a trasformare lo sguardo sul mondo diffondendo la conoscenza dell’opera d’arte filmica, sarà protagonista mercoledì 8 giugno, alle 17, in SpazioF con i direttori artistici, Federico Ferrari e Mirco Marmiroli, che faranno un bilancio sulla settima edizione del festival che porta uno sguardo globale e internazionale sul Distretto Ceramico modenese e reggiano. Il progetto, organizzato da Tilt Associazione Giovanile e sostenuto da Fondazione di Modena nell’ambito del bando Mi Metto all’Opera 2021, è un investimento concreto e diretto sul territorio, per renderlo sempre più attrattivo sotto il punto di vista culturale.

Cuore del festival recentemente concluso sono i corsi di educazione all’immagine dell’Ennesimo Academy che hanno coinvolto ad oggi oltre 5300 studenti da 11 diversi comuni. In SpazioF infatti si entrerà anche nel merito dell’Academy, che vuole aiutare il mondo della scuola a integrare l’audiovisivo all’interno della didattica tradizionale, attraverso corsi di educazione all’immagine che offrono agli studenti una cassetta degli attrezzi per decodificare i filmati a cui sono sottoposti quotidianamente e analizzarli in modo critico e collettivo.

Ennesimo 2022: una otto giorni che ha raddoppiato le giornate di festival rispetto al passato, 4500 gli spettatori. Per saperne di più sui film, sui premi e sulle attività sarà possibile partecipare in presenza all’incontro di mercoledì 8 – si consiglia l’iscrizione tramite l’App di Fondazione di Modena – oppure seguirlo in diretta streaming sul sito.