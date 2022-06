Roller Hockey Scandiano: un quarto posto per l’Under 17 e quinto per l’Under 13

Roller Hockey Scandiano: un quarto posto per l’Under 17 e quinto per...

Terminato il secondo “round” delle Finali Nazionali Giovanili. Archiviato il sesto posto dell’Under 13 in Coppa Italia, in questo ultimo weekend si svolte le finali Under 13 e Finali Under 17, dove le due squadre scandianesi si sono ben comportate, collezionando un quinto posto ed un quarto posto rispettivamente.

La squadra Under 17 a Follonica (GR) si è classificata quarta, dopo aver vinto una gara contro il Trissino (3-1) ed averne pareggiata una contro il Cornedo (3-3), nelle fase di qualificazione. Ben diversa la partita in Semifinale, dove è stato il Sarzana a passare il turno per la finalissima (5-2), mentre nelle finalina di ieri mattina, il Trissino è riuscito a battere lo Scandiano al fotofinish (2-1), a soli 47 secondi dalla fine, dopo aver condotto per buona parte del secondo tempo. Per la formazione di Daniele Uva il quarto posto assoluto. Nelle quattro partite giocate, cinque gol di Alessandro Uva, tre di Iacopo Vivi ed una per Riccardo Busani.

Nelle finali di Campionato Under 13, i ragazzi di Adriano Vaccari si sono classificati quinti, come miglior terza della fase di qualificazione. Tre partite giocate ed una vittoria, la prima contro il Seregno (5-2). Ben più difficile superare le due compagne di girone poi risultate il vincitore dello Scudetto Under 13 (Trissino) e la terza classificata (Sandrigo). Contro la prima, sconfitta di misura 2-0, mentre contro la seconda, Sandrigo, la sconfitta è stata di 10-4. Per alcuni di loro è solo l’inizio in questa categoria, come lo stesso esempio vale per l’Under 17.

Tra poche ore al via l’ultima rassegna giovanile tricolore: da giovedì in pista 14 squadre e 150 atleti per le Finali nazionali giovanili 2022 Under 19 al Palaregnani di Scandiano (RE)

CALENDARIO PARTITE, FINALI DI COPPA ITALIA UNDER 13

U13 Girone A – Giovedì 02/06/22 – 16:30 – Seregno H.2012 x R.H. Scandiano = 2-5

Seregno: Di Nardo, Bernuzzi, Bellotti, D’Andrea (C), Colombo – Gavazzi, Somaschini, Galbiati, D’Andrea – All. Trabattoni

Scandiano: Francia, Incerti Massimini E, Barbieri S, Ranati, Montanari (C) – Vivi S, Valentini D, Valentini E, Dardanelli, Albicini – All. Vaccari

Marcatori: 1t: 0’41” Montanari (S), 1’22” Ranati (S), 2’22” D’Andrea (tir.dir) (Ser), 9’19” Ranati (S), 10’11” Barbieri (S) – 2t: 13’41” Montanari (S), 14’33” D’Andrea (tir.dir) (S)

U13 Girone A – Venerdì 03/06/22 – 14:30 – R.H. Scandiano x Trissino H.05 = 0-2

Scandiano: Francia, Incerti Massimini E, Barbieri S, Ranati, Montanari (C) – Vivi S, Valentini D, Valentini E, Dardanelli, Albicini – All. Vaccari

Trissino: Rubega, Mazzaggio (C), Zerbato, Lacchetti, Fortuna – Cazzola, bertinato, Refosco, Boscaro, Rubega – All. Boscaro

Marcatori: 1t: 11’16” Lacchetti (T) – 2t: 7’56” Mazzaggio (T)

U13 Girone A – Venerdì 03/06/22 – 18:45 – Sandrigo H. x R.H. Scandiano = 10-4

Sandrigo: Marchetti, Selva, Roman, Marchetti M, Ciambetti (C) – Marchetti N, Randjelovic, Giaretta, Panozzo, Tonello – All. Neves

Scandiano: Francia, Incerti Massimini E, Barbieri S, Ranati, Montanari (C) – Vivi S, Valentini D, Valentini E, Dardanelli, Albicini – All. Vaccari

Marcatori. 1t: 1’56” Selva (San), 2’24” Marchetti (San), 16’16” Selva (San), 8’46” Montanari (tir.dir) (S), 9’13” Marchetti (San), 14’11” Selva (San), 13’58” Marchetti (San) – 2t: 5’13” Montanari (S), 7’20” Roman (San), 7’29” Roman (San), 10’19” Montanari (S), 10’36” Randjelovic (S), 12’18” Selva (S), 14’12” Incerti (S)

CALENDARIO PARTITE, FINALI DI COPPA ITALIA UNDER 17

U17 Girone B – Venerdì 03/06/22 – 14:30 – R.H. Scandiano x Roller Sport Cornedo = 3-3

Scandiano: Rinaldi, Vivi I, Busani R, Uva A, Natali – Depietri, Montecroci, Incerti Massimini F – All. Uva D

RS Cornedo: Cazzola, Soldà, Scomparin, Corrà, Cocco – Sanson, Dal Maso, Cortese, Iselle, Rossato – All. Mir D

Marcatori: 1t: 18’43” Uva (S), 20’00” Uva A (rig) (S) – 2t: 8’47” Cocco (C), 9’46” Cortese (C), 19’07” Uva (S), 19’10” Sanson (C)

U17 Girone B – Sabato 04/06/22 – 10:30 – G.S.H. Trissino x R.H. Scandiano = 1-3

Trissino: Flaminio, Randon (C), Gonzato, Castelli, Pasetti – Lora T, Lora T, Nicoletti F, Rubega – All. Carpinelli

Scandiano: Rinaldi, Vivi I, Busani R, Uva A (C), Natali – Depietri, Montecroci, Incerti Massimini F – All. Uva D

Marcatori: 1t: 12’02” Uva (S), 12’19” Uva (S) – 2t: 0’55” Vivi (rig) (S), 13’50” Lora (T)

U17 Semifinale1 – Sabato 04/06/22 – 16:00 – Semifinale 1A-2B – R.H.Scandiano x Sarzana H. = 2-5

Scandiano: Rinaldi, Vivi I, Busani R, Uva A, Natali – Depietri, Montecroci, Incerti Massimini F – All. Uva D

Sarzana: Andreoni, Zamperini, Pistelli T, Lavagetti, Angeletti (C), D’Elia, Cioffi, Andreani, Vanello, Stefanucci – All. Pistelli M

Marcatori: 1t: 0’30” Lavagetti (Sar), 1’42” Vivi (S), 6’27” Vivi (rig) (S), 11’21” Angeletti (Sar), 14’14” D’Elia (Sar) – 2t: 3’03” Zamperini (Sar), 3’36” Angeletti (Sar), 16’07” Busani (S), 17’36” Angeletti (Sar)

U17 Finale 3°/4° – Domenica 05/06/22 – 09:00 – Finale 3°/4° posto – GSH Trissino x R.H. Scandiano = 2-1

Trissino: Flaminio, Randon (C), Gonzato, Castelli, Pasetti – Lora T, Lora T, Nicoletti F, Rubega – All. Carpinelli

Scandiano: Rinaldi, Vivi I, Busani R, Uva A (C), Natali – Depietri, Montecroci, Incerti Massimini F – All. Uva D

Marcatori: 2t: 4’28” Vivi (S), 17’32” Castelli (T), 19’13” Randon (T)