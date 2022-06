Bologna, ecco il calendario scolastico ed educativo 2022/23 di nidi, scuole infanzia comunali, e altri servizi educativi 0-6

Nel Comune di Bologna le scuole d’infanzia inizieranno le attività didattiche lunedì 5 settembre 2022 e termineranno venerdì 30 giugno 2023.

Nei nidi d’infanzia e negli altri servizi educativi inizieranno giovedì 8 settembre 2022 e termineranno venerdì 30 giugno 2023; con prolungamento del servizio nel periodo cosiddetto “indispensabile” ad iscrizione individuale settimanale nelle prime tre settimane di luglio 2023. E’ questo il calendario scolastico ed educativo 2022/23 del Comune di Bologna che dal 2019 è stato definito dalla Giunta con inizio il 3 settembre (oppure il lunedì successivo, nel caso si tratti di sabato o domenica) per le scuole d’infanzia e l’8 settembre per il nido d’infanzia e gli altri servizi educativi 0/6, rinviando a una successiva determinazione dirigenziale la definizione più puntuale dell’articolazione interna del calendario per ogni anno scolastico, nel rispetto di quanto stabilito dalla delibera della giunta regionale sopra richiamata.

Per tutti i servizi ci sarà la sospensione delle attività in occasione delle seguenti festività:

il 4 ottobre 2022, festa del Santo Patrono di Bologna

l’ 1 novembre 2022, festa di tutti i Santi

l’8 dicembre 2022, Immacolata Concezione

il 25 dicembre 2022, S. Natale il 26 dicembre 2022, Santo Stefano

il 1° gennaio 2023, Capodanno

il 6 gennaio 2023, Epifania

il 10 aprile 2023, Lunedì dell’Angelo

il 25 aprile 2023, anniversario della Liberazione

il 1° maggio 2023, festa del Lavoro

il 2 giugno 2023, festa nazionale della Repubblica

Per tutti i servizi ci sarà la sospensione delle attività educative e didattiche, come da calendario regionale:

il 2 novembre 2022, per commemorazione dei defunti

dal 24 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023, per le vacanze natalizie

dal 6 al 11 aprile 2023 per le vacanze pasquali

Inoltre per l’anno educativo e scolastico 2022-2023, sono previste le seguenti ulteriori sospensioni delle attività educative e didattiche in giornate che si collocano tra due giornate festive (o in cui sono sospese le attività educative e didattiche):

31 ottobre 2022

9 dicembre 2022

24 aprile 2023

Questo calendario vale solo per nidi e scuole comunali mentre per le scuole statali, anche infanzia, sono i singoli IC a definire i calendari sulla base della delibera regionale.