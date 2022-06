A Carpi dal 13 giugno nuovo bando per contributi all’affitto casa

Da lunedì 13 giugno sarà possibile chiedere un contributo regionale, per le famiglie che hanno difficoltà con l’affitto domestico causa perdita del lavoro o riduzione del reddito: lo prevede (da quella data e fino al 31 dicembre), il nuovo bando destinato a casi di cosiddetta “morosità incolpevole”, cioè la sopravvenuta impossibilità di pagare il canone locativo dell’abitazione, per cause indipendenti dalla volontà dell’interessato, comprese conseguenze da pandemia Covid-19.

Il requisito economico per fare domanda è che il nucleo familiare abbia un reddito I.S.E. non superiore a 35.000€ o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con valore I.S.E.E. non superiore a 26.000€; bisogna essere cittadini italiani o UE, o con permesso di soggiorno se non UE, titolari di un contratto di locazione registrato, e destinatari di sfratto per morosità da un alloggio dove si risiede da almeno un anno (esclusi immobili A1, A8 e A9); novità del 2022, può fare domanda anche chi, pur non avendo uno sfratto esecutivo, autocertifica un calo di reddito Irpef, causa Covid, superiore al 25€ rispetto ai due anni precedenti.

La domanda va presentata ai Servizi sociali nel Comune di residenza, con il modulo apposito, presso l’Ufficio Territoriale dell’Unione, che riceve solo su appuntamento:

CARPI: via San Rocco 5; tel. 0598635288; e-mail ufficio.casa@terredargine.it

CAMPOGALLIANO: p. Pace, 2; 059899453; servizisocialicampogalliano@terredargine.it

NOVI: via De Amicis, 1; tel. 0598635288; e-mail servizisocialinovi@terredargine.it

SOLIERA: v.le XXV Aprile, 30; tel. 059568578/1; e-mail servizisocialisoliera@terredargine.it

Informazioni sul sito istituzionale a partire dal 13 giugno.