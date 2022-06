Domenica 12 giugno a Canevare di Fanano il convegno “Turismo, Appennino e Parchi tra sostenibilità e nuove infrastrutture”

Si parlerà di “Turismo, Appennino e Parchi tra sostenibilità e nuove infrastrutture” nel convegno in programma domenica 12 giugno, in occasione della giornata CAI “In cammino nei Parchi”, al Ristorante Gabriella di Canevare di Fanano, a partire dalle ore 10. Il convegno, organizzato dall’Ente Parchi Emilia Centrale in collaborazione con il Gruppo regionale Emilia-Romagna e la Commissione centrale Tutela Ambiente Montano del CAI, è suddiviso in due sessioni e tratterà di turismo sostenibile nelle Aree protette e di sviluppo turistico in Appennino, con numerosi interventi e un confronto sulle prospettive future dei territori naturalistici montani tutelati.

La prima sessione (dalle ore 10 alle 13.30), moderata dal direttore dell’Ente Parchi Emilia Centrale Valerio Fioravanti, tratterà della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) e la sua applicazione nelle Aree protette dell’Emilia Centrale, mentre la seconda sessione (dalle ore 14.30 alle 17.30), moderata da Giovanna Barbieri del Gruppo regionale CAI Emilia-Romagna, sarà costituita da una tavola rotonda sul tema “Quali modelli di sviluppo turistico in Appennino?”, con svariati ospiti e le conclusioni affidate al presidente dell’Ente Parchi Emilia Centrale, Giovanni Battista Pasini.

La partecipazione al convegno è a prenotazione obbligatoria alla mail chiara.rognoni@parchiemiliacentrale.it. La sessione mattutina è già “sold out”, mentre ci si può ancora prenotare per quella pomeridiana.

Il programma dettagliato a questo link: http://www.parchiemiliacentrale.it/news-dettaglio.php?id=69636.