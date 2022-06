Due feriti in altrettanti incidente ieri nel reggiano

Due feriti in altrettanti incidenti stradali, ieri nel reggiano. Il primo intorno alle 17:30 in località Terminaccio nel comune di Castelnovo Monti, dove un’auto è finita contro un albero. Ferito il conducente. Il secondo il via Vettigano a Rio Saliceto: un ferito nell’uscita fuori strada di un’auto.