La Coppa Davis in Emilia-Romagna, il grande tennis torna a Bologna dal 13 al 18 settembre

La Davis Cup by Rakuten torna dopo 46 anni nella città di Bologna e lo fa in grande stile, ospitando uno dei quattro gironi della fase finale: un nuovo, grande evento sportivo internazionale nell’Emilia-Romagna Sport Valley. La manifestazione si svolgerà dal 13 al 18 settembre prossimi all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno e vedrà protagoniste quattro squadre: Argentina, Croazia, Italia e Svezia.

Il ritorno della più antica competizione sportiva mondiale per squadre nazionali nel capoluogo regionale coincide con un anniversario storico. Ricorre infatti quest’anno il centenario dalla prima partecipazione della Nazionale italiana: dal 19 al 21 giugno del 1922 l’Italia affrontò sull’erba di Roehampton la Gran Bretagna.

Per celebrare questa ricorrenza, la Federazione Italiana Tennis ha creato uno speciale logo, svelato oggi nella conferenza stampa di presentazione del girone finale, svoltasi presso la sede della Regione Emilia-Romagna, a Bologna, cui hanno partecipato il presidente della FIT, Angelo Binaghi, il capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Michele Sciscioli, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, il consigliere delegato al Turismo e ai Grandi Eventi Sportivi del Comune di Bologna, Mattia Santori e il capitano della Nazionale italiana di Coppa Davis, Filippo Volandri.

Ospite d’onore proprio lei, la Coppa Davis, il trofeo che quest’anno sarà assegnato al termine della fase finale a eliminazione diretta, che si svolgerà a Malaga (Spagna) dal 21 al 27 novembre prossimi, cui parteciperanno le due migliori classificate dei quattro gironi che compongono la fase finale. La Coppa Davis potrà essere ammirata dagli appassionati e da tutta la città di Bologna fino al 20 giugno prossimo: dal 9 al 12 rimarrà in esposizione presso la sede della Presidenza della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro, 52) e dal 13 al 20 presso il punto di accoglienza di Bologna Welcome in Piazza Maggiore 1/a.

Oggi, alle ore 18, prende il via sul sito tickets.italy.daviscupfinals.com e su quello di Ticket One (www.ticketone.it) la vendita al pubblico dei biglietti per i sei match del girone di Bologna, con i tesserati FIT che potranno usufruire di uno sconto del 20% sia sui tagliandi individuali che sugli abbonamenti. Inoltre, saranno disponibili pacchetti di corporate hospitality (per informazioni scrivere a hospitality.daviscup@federtennis.it) e pacchetti turistici, realizzati in collaborazione con Bologna Welcome, che consentiranno di coniugare la passione per il tennis con il godimento delle bellezze turistiche della città di Bologna e dell’Emilia-Romagna.

Il calendario

Il calendario delle partite del Gruppo A, che inizieranno alle ore 15, è il seguente:

13 settembre: Argentina-Svezia

14 settembre: Italia-Croazia

15 settembre: Croazia-Svezia

16 settembre: Italia-Argentina

17 settembre: Croazia-Argentina

18 settembre: Italia-Svezia

Gli incontri della fase a gironi si giocheranno in quattro differenti città: oltre a Bologna le sedi sono Amburgo, Glasgow e Valencia. Le 16 squadre partecipanti sono state suddivise in quattro gironi da quattro, con le prime due classificate che accederanno alla fase finale. La formula prevede per ogni incontro la disputa di due singolari e di un doppio, tutti al meglio dei due set su tre. Il tabellone della fase finale verrà compilato abbinando per sorteggio nei quarti di finale la vincitrice di ciascun girone con una seconda classificata degli altri gironi.

Fase a gironi:

Girone B (Valencia): Spagna, Canada, Serbia, Corea del Sud

Girone C (Amburgo): Francia, Germania, Belgio, Australia

Girone D (Glasgow): Usa, Gran Bretagna, Kazakhstan, Olanda

Fase a eliminazione diretta (Malaga, 21-27 novembre)

Accoppiamenti dei quarti di finale:

vincente Gruppo A c. seconda Gruppo D

vincente Gruppo C c. seconda Gruppo B

seconda Gruppo C c. vincente Gruppo D

seconda Gruppo A c. vincente Gruppo B

Le Davis Cup by Rakuten Finals avranno una straordinaria copertura televisiva. Per la prima volta – e fino al 2024 – la fase a gruppi e quella a eliminazione diretta saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Per quanto riguarda il girone di Bologna, la RAI diffonderà in chiaro in diretta su RaiDue le partite dell’Italia mentre quelle delle altre squadre saranno trasmesse in differita su RaiSport il giorno successivo.

Inoltre, gli appassionati potranno seguire punto per punto tutti i match dei quattro gironi finali attraverso SuperTenniX, la piattaforma streaming della Federazione Italiana Tennis. SuperTennis avrà uno studio all’interno della Unipol Arena per i collegamenti e le interviste in diretta.