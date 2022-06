S-Corte Teen, nuovo progetto teatrale di Corte Ospitale Rubiera

In occasione del festival Forever Young 2022, nasce S-Corte Teen, il progetto teatrale rivolto a 10 ragazzi tra i 14 e i 18 anni che vogliono sperimentare in forme nuove la propria relazione con il teatro. L’obiettivo è creare uno spazio protetto in cui incontrarsi, scambiarsi e generare contaminazione di sguardi e punti di vista, entrando in contatto diretto con le cinque giovani compagnie finaliste del bando Forever Young, il progetto residenziale per compagnie teatrali under 35 e/o emergenti ideato e promosso dalla Corte Ospitale, realizzato con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Emilia-Romagna.

S-Corte Teen avrà luogo a Rubiera (RE) alla Corte Ospitale, in via Fontana 2, nei giorni 8-9-10 luglio 2022 durante i quali sono previsti momenti di incontro, confronto e condivisione con gli artisti.

Il calendario prevede il primo incontro venerdì 8 luglio dalle ore 15 alle ore 18, a seguire sabato 9 luglio è in programma un laboratorio dalle ore 10 alle ore 13 e la visione condivisa degli spettacoli di Forever Young dalle ore 17 alle ore 22.30. La mattina di domenica 10 è dedicata sempre alla visione condivisa degli spettacoli dalle ore 10 alle ore 14 e si concluderà nel pomeriggio con un ultimo incontro previsto dalle 14 alle 18.

Per iscriversi al progetto basta inviare la richiesta alla mail spettatoricorteospitale@gmail.com, specificando nell’oggetto S-CORTE TEEN.

Per informazioni, domande e dettagli sul progetto: spettatoricorteospitale@gmail.com– 0522621133 – 3403434580.