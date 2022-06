Domenica a Maranello la festa dei bambini e delle associazioni

Famiglie e volontari sono i protagonisti della “Festa dei bambini e delle associazioni” in programma domenica 12 giugno al Parco Enzo Ferrari, che vedrà anche l’inaugurazione dell’arena spettacoli del parco dopo i recenti lavori di ristrutturazione. Un appuntamento molto atteso dai bambini, dai genitori e dalla comunità maranellese: una giornata di festa in cui i più piccoli, le famiglie e le associazioni del territorio si ritroveranno con laboratori, attività, giochi e spettacoli.

Si parte alle ore 16 con il benvenuto alla festa e la distribuzione della mappa dei laboratori e della tessera per registrare i laboratori svolti; alle bambine e ai bambini che ne svolgeranno almeno cinque sarà regalato un gadget. Dalle 16 alle 20 i bambini potranno partecipare a diversi laboratori curati dalle associazioni di volontariato. Il tema scelto è quello dei linguaggi, affrontato da punti di vista diversi: dalla natura alla sicurezza, dall’ambiente all’arte, dal teatro al riciclo dei materiali, dalla musica agli animali. Prevista anche una merenda. Alle 18 è poi in programma l’inaugurazione dell’Arena del Parco Ferrari, alla presenza del sindaco Luigi Zironi e della Giunta Comunale: un momento ufficiale di presentazione ai cittadini dell’area adibita ad accogliere iniziative all’aperto, dove sono state rinnovate le panchine per assistere agli spettacoli ed è stata ultimata l’installazione di una nuova struttura per ospitare gli eventi. A seguire, lo spettacolo di improvvisazioni comiche “Il parco delle meraviglie” a cura di Libertas Fiorano in collaborazione con 8mani Teatro e una apericena a base di aperitivi senz’alcool, gnocco fritto, tigelle farcite, torte e altre prelibatezze, a cura di ACAT, Alpini, Per star bene – diabetici insieme ODV, Ortinsieme. I laboratori sono proposti da AIFVS, Polizia Locale, Lupi dell’Appennino Reggiano, AVAP, AVIS, Croce Rossa Italiana, Cooperativa CAMST, HERA, Coop. La Lumaca, 8mani Teatro, Centro per le Famiglie in collaborazione con Reti di Famiglie e Associazione Il Giardino del Prana, Servizi Educativi 0-3 anni, Gruppo Educativo Territoriale, Centro Giovani, Coop. Società Dolce, Coop. Gulliver, Change4Mada, Ortinsieme, Fridays For Future, Il Melograno, S.O.S Mama. La festa è curata dal Servizio Istruzione del Comune di Maranello in collaborazione con i servizi educativi e scolastici comunali, il GET, il Centro Giovani, il Centro per le Famiglie e le associazioni di volontariato del territorio.