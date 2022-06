Il cordoglio del sindaco Lepore per la scomparsa di Antonio La Forgia

E’ morto oggi a 78 anni, dopo due giorni di sedazione profonda, l’ex deputato ed ex presidente della Regione Emilia-Romagna, Antonio La Forgia.

Il cordoglio del Sindaco di Bologna, Lepore: “Ci ha lasciato una persona dall’alto rigore morale e intellettuale, precursore del riformismo democratico. Antonio La Forgia ha saputo anticipare con onestà e intelligenza politica quell’unione dei riformismi che vede proprio nella nostra terra le sue prime radici. È stato un amministratore appassionato, ma non ha esitato a lasciare la carica di presidente della Regione per seguire l’istinto politico e le proprie convinzioni, segno di profonda dedizione e spirito di sacrificio per il bene comune. Il suo addio al Pds non fu uno strappo con la sua storia, ma un passo avanti un po’ più svelto per aprire la porta ad una formazione più ampia dove ha ritrovato molti compagni di viaggio. Un gesto di innovazione e ricerca, se così si può dire. Un uomo politico di rara sensibilità, visione e coraggio, fino in fondo. Vogliamo ricordarlo così. Ci stringiamo forte alla famiglia, alla quale rivolgo il profondo cordoglio mio e dell’amministrazione comunale”.