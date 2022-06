Il 13 giugno a Biografilm Alba Rohrwacher riceve il Celebration of Lives Award

Biografilm comincia lunedì 13 giugno la nuova settimana di programmazione con grandi storie e importanti protagonisti. Nel pomeriggio spazio ai documentari: Eskape di Neary Adeline Hay è un appassionante viaggio tra Francia, Cambogia, Thailandia e Indonesia, e una storia familiare di amore perduto. Licht – Stockhausen’s Legacy di Oeke Hoogendijk è un’avventura ai limiti dell’impossibile per riuscire a eseguire per la prima volta l’opera magna di Karlheinz Stockhausen.

Per tutti gli appassionati di cinema continua l’imperdibile omaggio a Mark Cousins, che alle 19.00 presenta The Story of Looking, un illuminante percorso, attraverso il suo lo sguardo unico, sull’esperienza della visione e sul ruolo che gioca nella vita individuale e comunitaria.

Alle 19.30 nel chiostro di Santa Cristina della Fondazza ci sarà l’incontro, a ingresso libero, con Alba Rohrwacher che riceverà il Celebration of Lives Award da Piera Detassis per la sua sorprendente e poliedrica carriera.

Sempre nel chiostro di Santa Cristina alle 21.30 al via l’omaggio Gianni Celati Poeta del documentario con due film diretti da Davide Ferrario, presente al Festival, e di cui Gianni Celati è autore e narratore: Sul 45° parallelo (1997) e Mondonuovo (2003).

Per il concorso Biografilm Italia sarà presentato alle 20.00 al Lumière il documentario The Way Daddy Rides di Tiziano Locci, la storia di una famiglia in fuga dalla città.

Alle 21.00 al Biografilm Hera Theatre / Pop Up Cinema Jolly Sì Chef! – La Brigade di Louis-Julien Petit, atteso “feel-good moovie” a sfondo culinario.

